Tensión Irán- EEUU: se reportan explosiones en Bagdad en la zona donde está la Embajada norteamericana

El mundo en vilo. Dos explosiones se han producido este sábado en Bagdad (Irak), informa Reuters, citando a sus fuentes. Según los informes, los estallidos, cuya causa aún se desconoce, se han registrado en la Zona Verde, donde se ubica la Embajada de EEUU.

#BREAKING Reports indicate missile/rocket landing in Baghdad's heavily fortified Green Zone, inside the U.S. Embassy vicinity. Reuters witness says major explosion heard. pic.twitter.com/uJWL8kFhiw

Reuters reporta, citando a unas fuentes policiales, que un misil cayó en la zona. Press TV también informó de que un proyectil cayó en el área en cuestión y añadió que no hay víctimas.

Helicópteros estadounidenses fueron vistos en el cielo sobre Bagdad poco después de que se escucharon las explosiones.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW