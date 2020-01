Atacan con misiles una base aérea en Irak que alberga tropas de EEUU

La base aérea Balad, que se ubica a 64 kilómetros de Bagdad, en el norte de Irak, y alberga tropas de EEUU fue atacada este sábado informó la agencia Reuters, citando al Ejército del país asiático. También se reportó la caída de misiles en el área de Jadriya.

Tras las detonaciones, sonaron las sirenas de emergencia y drones estadounidenses sobrevolaron la instalación militar para proteger el área.

Según precisó un oficial citado por la agencia EFE, los cohetes cayeron en la parte meridional de la base y golpearon almacenes de armas del Ejército iraquí sin causar víctimas pero sí daños materiales limitados.

"Varios misiles han sido dirigidos a la Plaza de la Celebración y el área de Jadriya en Bagdad, y a la base aérea Balad en la provincia de Salahuddin, sin pérdida de vidas. Más detalles por venir", comunicó el Ejército.

Hasta el momento no ha habido ninguna atribución de responsabilidad por los ataques.

