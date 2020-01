De Rossi: “Una parte de mi corazón se queda en Boca”

Daniele De Rossi, el volante italiano que llegó a Boca la temporada pasada y que jugó muy poco en el equipo xeneize, confirmó hoy su retiro del fútbol profesional y expresó que ‘una parte‘ de su corazón se quedará en el club.

“Tengo necesidad de acercarme a mi hija que vive en Italia, me extraña y la extraño, no hay otro tipo de problema, ni con (Juan Román) Riquelme ni con nadie. La nueva dirigencia trató de convencerme, pero la decisión es definitiva. No pensaba que podía amar a otro club que no sea Roma, una parte de mi corazón se queda en Boca”, dijo De Rossi en conferencia de prensa desde La Bombonera, acompañado por el presidente Jorge Ameal.

De Rossi, de 36 años, aseguró que la dirigencia le ofreció tiempo y ayuda con la idea de retenerlo un tiempo más, pero fue en vano.

“e despido de un club que entró en mi corazón y me despido de toda mi vida. Tengo 36 años, iba a pasar en junio o en diciembre” indicó muy emocionado el ex Roma de Italia.

“Mija mayor es la única que se quedó en Roma. A los 14 años necesita de su padre cerca, no tiene problemas, nada la pone en peligro, solo tengo que acercarme. Seguro trabajaré en el fútbol, en Italia, pero cerca de ella” apuntó el ex volante del seleccionado italiano, donde jugó 117 partidos, marcó 21 goles y se consagró campeón del mundo en Alemania 2006.