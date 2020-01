En San Lorenzo tienen esperanza de tener, por fin, agua potable

Los habitantes del paraje San Lorenzo, ubicado en el interior de la Segunda Sección, tienen la firme esperanza puesta en la nueva gestión de gobierno encabezada por Gustavo Sáenz, para que les resuelvan de una vez la problemática de falta de agua potable, que sufren desde hace muchos años.

Es que los vecinos sufren cortes recurrentes en el suministro, principalmente en épocas de verano y toman agua turbia casi a diario y eso los mantiene en vilo.

Con la esperanza de ser escuchados por el mandatario provincial, se reunieron en la plaza principal de la pequeña localidad y convocaron a los medios rosarinos.

"Yo vivo en la parte alta, y si bien el municipio de El Potrero nos acerca el agua para llenar los tanques, una o dos veces a la semana, el problema es que de nuestras cañerías, no sale una gota de agua. Los pocos chanchos que tenía los tuve que distribuir por otros lugares que me prestaron, porque así sin agua, no los puedo tener. Las plantas que tenía también se me secaron y no puedo tener más, porque no tiene sentido si no hay manera de regarlas", manifestó Nancy Albornoz, una vecina.

Mas testimonios

A su turno, don Faustino Rodríguez, de 85 años, expresó: "Soy nacido y criado acá, y nuestro problema es que el agua que tenemos, cuando sale del caño, sale muy sucia. Soy jubilado y lo que nos gustaría es poder pagar el servicio del agua, para que esta sea potable de una buena vez".

Laura Sosa manifestó, por su parte: "Necesitamos una solución urgente, yo vivo en la parte alta al igual que Nancy, y no tenemos una gota de agua desde el 26 de diciembre. Lo que queremos es que cambien esos caños por donde viene el agua porque están rotos, necesitamos tomar agua limpia. Yo tengo una hija discapacitada, y no la puedo tener en esas condiciones".

"Queremos que El Tribuno dé a conocer nuestra situación a nivel provincial para que nuestro gobernador se entere y tome cartas en el asunto", expresó la señora.

"El agua que sale, es muy sucia, cuando uno tira la cadena de los sanitarios, sale barro y queda asentado en los inodoros. He tenido la fiebre tifoidea justamente por beber esta agua, me llevaron de urgencia a Tucumán y ahí el doctor me hizo los análisis y me dijo que estaba muy mal por haber consumido agua de la acequia", señaló indignada doña María Teresa Rodríguez.

Compran agua mineral

"Nosotros compramos para beber agua de Rosario de la Frontera, porque la que tenemos nosotros sale muy sucia, a veces sale amarilla y otras sale color marrón. Tenemos agua desde la mañana y al mediodía se corta, por lo que tenemos que juntar en los tachos, y con esa agua nos bañamos y lavamos la ropa", aseguró Paola Gómez.

Doña Teresa Jaime, rodeada por sus vecinos, manifestó: "Yo trabajo en Antilla y mis hijos viven acá, y siempre es lo mismo, las veces que vengo a verlos me dicen "mamá no tenemos agua'. Organizamos esta reunión porque hace ya más de veinte días que no tenemos agua. Necesitamos que vean como están las piletas llenas de agua sucia. Por eso queremos un pozo surgente, no esos piletones que captan el agua de las acequias, que sale toda sucia y contaminada".

"Toda la vida fue lo mismo, por eso queremos una solución definitiva, un pozo con agua surgente para poder beber. El agua es muy importante para todos nosotros, hay familias con ancianos, jóvenes y niños y nos merecemos agua potable y limpia", exclamaron a viva voz todos.

Pedido al gobernador

Carlos Sánchez, el nuevo concejal saencista de la Segunda Sección del departamento, quien acompañó a los vecinos en su reclamo, expresó a El Tribuno: "El agua es un recurso vital y esta problemática es muy delicada para todos los vecinos que padecen la falta de este servicio".

"Por eso la solicitud es urgente, para que nuestro gobernador Gustavo Sáenz nos escuche y nos pueda dar una respuesta en lo posible inmediata, porque son centenares de vecinos que hoy en día padecen esta escasez", manifestó.

"Durante muchos años esta zona siempre estuvo olvidada, pero queremos que sepan que hoy San Lorenzo está de pie, el pueblo alza la voz, queremos llegar a sus oídos para que nos escuche y nos brinde una solución; confiamos plenamente en él, en su lado humanitario y en su trato social", señaló el concejal.

Luego los vecinos coincidieron al expresar: "Nuestro sueño sería que el gobernador viniera a nuestro pueblo, sabemos que es muy difícil, pero jamás tuvimos la visita de alguien tan importante. Sería tan bueno si él pudiera venir y ver con sus propios ojos nuestra problemática".

"Nos sentimos postergados pero queremos cambiar eso, y para ello, lo fundamental es resolver el tema del agua, luego la urbanización y la luz. Pero entendemos que tiene que ser por partes y lo principal sin dudas es solucionar la falta de agua", insistieron.

Además, aseguraron con gran determinación: "Nosotros usamos este punto de partida para seguir adelante y no para retroceder, por eso nos ponemos a disposición para trabajar todos juntos en estas obras".