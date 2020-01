En febrero comenzará a grabarse la segunda temporada de la serie Luis Miguel

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel comenzará a rodarse el próximo febrero en la Ciudad de México, informó Netflix en un comunicado.

En el documento enviado por la compañía de entretenimiento además se informó que Diego Boneta volverá a interpretar al cantante, terminando así con las especulaciones que rodearon al actor en los últimos días, pues se dijo que el papel de “El Sol" estaría ahora en manos de Fernando Colunga.

“Tras el gran éxito de la serie, esta nueva temporada estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir del 2020. Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, indicó Rodrigo Mazón, Vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de Netflix.

En el teaser que se dio a conocer se pudo apreciar la radical transformación física que tendrá Boneta. En el mismo video, por las canciones que se escuchan (Cómo es posible que a mi lado y México en la piel) se entiende que la historia abarcará de 1996 a 2005, pues en esos años fueron estrenadas.

Según el comunicado de Netflix, en los nuevos episodios se podrá ver cómo Luis Miguel luchó para encontrar un balance entre su vida familiar y profesional. Además del regreso de Diego Boneta como Luis Miguel, la segunda temporada de la serie contará con las actuaciones de Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio.

Humberto Hinojosa y Natalia Beristain serán los encargados de dirigir los episodios, escritos por Daniel Krauze Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.Luis Miguel, la serie es una producción de las compañías MGM y Gato Grande. Al respecto de la nueva temporada, Carla González Vargas -Presidenta y CEO de Gato Grande Producciones- comentó:

“El éxito de la primera temporada de Luis Miguel, la serie fue increíblemente gratificante pues subrayó el apetito de las audiencias latinas por ver sus historias en pantalla, contadas auténticamente. Estamos entusiasmados de regresar para la segunda temporada con MGM y Netflix, y no podemos esperar para profundizar en la extraordinaria vida de Luis MIguel y su dramático ascenso al estrellato".

Además de González Vargas, en la producción ejecutiva de Luis Miguel, la serie están Mark Burnett y Pablo Cruz. Hasta ahora eran pocos los detalles relacionados con la serie. Infobae México consultó con fuentes de la producción quienes explicaron que no podían ofrecer información por un acuerdo de confidencialidad.

Lo que sí supo Infobae México el pasado diciembre es que las grabaciones comenzarían en febrero, aunque en aquel momento no estaba definido aún el elenco ni las locaciones.

Aunque Netflix ha revelado unos detalles del esperado regreso de la serie, aún quedan dudas por resolver, por ejemplo, cuándo se estrenará en la plataforma de streaming. Tampoco está claro si aparecerán los nombres de famosas que se relacionaron con él, pues Lucía Méndez y Aracely Arámbula han señalado que no quieren formar parte de la historia. “No tengo la menor idea si saldré o no saldré, pero definitivamente no lo autorizo porque es mi vida privada y si alguna vez comenté algo de Micky fue porque fue lindo, pero en realidad ya me da flojera hablar de eso", explicó Lucía Méndez en un reciente encuentro con la prensa mexicana.

Tampoco está establecido si Óscar Jaenada y Anna Favella, quienes dieron vida a Luisito Rey y Marcela Basteri, volverán a aparecer a manera de flashbacks. Al menos en el primer comunicado de Netflix no aparecieron como parte del elenco.

Superar el éxito de la primera temporada, conformar un elenco sólido, presentar una historia creíble y volver a conectar con el público con algunos de los retos de los nuevos episodios de Luis Miguel, la serie.