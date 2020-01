Proponen congelar sueldos del Poder Ejecutivo y la Justicia

Luego de que diputados y senadores provinciales siguieran el camino marcado por los legisladores nacionales y también se congelaran la dieta por 180 días; se diseña un nuevo proyecto de ley para que la medida alcance también a los poderes Ejecutivo y Judicial.

El autor de la iniciativa es el diputado Carlos Zapata. Propone que cualquier cargo político sea incluido en la medida que tomó el Gobierno nacional como muestra de compromiso con la situación de la emergencia económica que atraviesa el país.

Los diputados cobran alrededor de 190 mil pesos, 130 mil de dieta más 60 mil por otros gastos. Si bien en el ámbito legislativo ya se congelaron estos montos, el proyecto de ley apunta a congelar los sueldos de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Abarcaría a jueces de corte, jueces de cámara, secretarios y prosecretarios. En el ámbito legislativo a diputados, senadores, secretarios parlamentarios, administrativos y planta política. En cuanto al Poder Ejecutivo al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, prosecretarios, directores y personal de agrupamiento político (AP). También estarían incluidos la Auditoría de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal.

"Todo aquel que su nombramiento sea político, no toca a los funcionarios de carrera", indicó Zapata. Para el legislador, esta debe ser una muestra de "contribuir al ahorro fiscal" atravesado por un sentido de responsabilidad por el cargo que se ostenta. "Somos los primeros que debemos sentir la causa de la inflación, no importa si es 1 o 100, es algo moral y que se extienda a todos los poderes. No puede ser que un auditor de la provincia esté enganchado al sueldo de un juez de Cámara. Los jueces forman parte de una sociedad que está en crisis y de un gobierno que llevó a un estado de debilidad. La política está metida en lo ejecutivo, legislativo y judicial y en los órganos de control", aseveró.

Para el diputado, esta medida es necesaria además porque apuntaría a ajustar a quienes son responsables de la situación de emergencia que se vive: "Al pueblo no podemos seguir gravando con impuestos y menos para pagar a un sector político que hace poco para salir del pozo. Mientras más aumentó el tamaño del estado en los últimos 30 años, hubo más pobres. Salta está en emergencia desde los 90 y la emergencia debería ser intelectual,no hubo nuevas ideas. Si la provincia está como está es por decisiones políticas. Están sobrando versos, la política equivocó su camino, solo incrementó la cantidad de empleados sin nada a cambio", apuntó Zapata.

Ahorro por corrupción

Consultado sobre la posibilidad de que el poder Legislativo provincial funcione como lo hace en otras 15 provincias, con una sola Cámara, el legislador indicó que no lo ve viable: "Se habla de reforma constitucional, la mayoría de los puntos que se tocan son problemas que solo solucionan problemas a los políticos, al ciudadano que llega todos los días a su casa, que no le alcanza y recibe malos servicios, no está en su cabeza que sea una o dos cámaras".

Por otro lado indicó que esta opción tampoco representaría un gran ahorro en el presupuesto. "Sería un 3 por ciento del presupuesto, y si se deja de robar un 10 por ciento" (SIC).

La propuesta planteará además que el dinero ahorrado por el congelamiento de los sueldos sea recaudado con diferentes fines como situaciones de emergencia ambiental o ayuda social. De manera que ese "ahorro llegue al pueblo" y no "vaya a parar a rentas generales con destinos inciertos como nombrar más ñoquis o a pagar facturas truchas", dijo.

También se trataría en el Concejo

Ediles están a favor de que se les congelen los sueldos.

La medida que bajó desde el Gobierno nacional en diciembre a la que se sumaron los legisladores provinciales, podría tener eco en el Concejo Deliberante.

Los concejales están de vacaciones, por lo que el Ejecutivo municipal debería convocar a una sesión extraordinaria o el presidente del Concejo, Darío Madile, debería emitir una resolución como lo hicieron los presidentes de la las cámaras Alta y Baja.

Si bien no se vislumbra que la medida sea tratada en estos días, varios ediles se mostraron a favor.

Un concejal cobra por encima de los cien mil pesos.

“Sería un buen gesto, pero desde el vamos el Concejo está funcionando mal porque deberíamos cobrar igual que un diputado”, indicó Santiago Alurralde, quien ingresó al cuerpo en reemplazo de Alberto Castillo.

El concejal Abel Moya indicó también estar a favor porque al “sacrificio lo tenemos que hacer todos” y agregó que lo mismo le pediría a la intendencia y la gobernación.

Por su lado, Jorge Altamirano, el periodista que estrena banca, señaló que sería “una muestra de que aquellas personas que queremos trabajar por la sociedad lo hacemos con ese fin y no por una cuestión económica”.

Los ediles coincidieron en que debería ser por votación y no por resolución.