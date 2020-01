Julio Chávez vuelve a la tele con la segunda temporada de "El Tigre Verón"

El actor Julio Chávez anunció que este año se estrenará la segunda temporada del unitario "El Tigre Verón" por la pantalla de El Trece y defendió su trabajo en esta tira, al señalar que quiso "hacer un persona de ficción, que entretenga y que divierta".

En el 2019, el "Tigre Verón" enfrentó cuestionamientos de "oportunismo electoral y político" ya que muchos marcaron similitudes de la ficción con la vida del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

"'El Tigre Verón" es una suerte de saga que finalmente tiene los ingredientes de un western, del aparente malo que al final no es malo o que lo ves bien y te preguntás si está tan bien. Se intenta construir un pequeño caudillo, del hombre que no es domesticado finalmente", le dijo Chávez a Télam en 2019 con motivo de la polémica.

En su momento, el secretario general del sindicato de Camioneros decidió denunciar a la productora de Adrián Suar por "plagio". Los acusa de haberse basado en su historia personal para realizar la serie que tienen a un sindicalista como protagonista.

"Es evidente por el color de las banderas, por el nombre de los personajes, por las actitudes y los parecidos físicos. Hacer la vida de la familia Moyano, diciendo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Lo que se pretende decir y mostrar es falso", detalló el abogado Daniel Llermanos, representante de Moyano.

La entrevista

Chávez le contó a Télam las novedades de la segunda temporada de la ficción:



Pregunta:- ¿Qué va a pasar con 'El Tigre Verón'? ¿Tenés proyectos de cine?



Respuesta:- En principio voy a hacer la segunda parte de "El Tigre Verón", que tiene ocho capítulos que están buenísimos. Y ahí me voy a quedar expectante de ver cómo se van a ir desarrollando a futuro.



Pregunta:- Con respecto a lo del "Tigre Verón", ¿ya viste guión? ¿Lo están terminando?



Respuesta:- Sí, ya tengo casi todos los guiones en mi poder. Son ocho capítulos y ya tengo cinco, que están buenísimos. Es un personaje muy lindo y estoy muy contento. Se van a empezar a grabar el 27 de enero.



Pregunta:- ¿Vas a hacer ocho capítulos? ¿La decadencia? ¿La cárcel? ¿Qué?



Respuesta:-Sale de la cárcel y va a ver cómo carajo hace para restablecerse y recuperar el tiempo perdido. De su vida, de su sindicato, de su poder, de su no poder, de su volver a poder. Está en una situación especial.



Pregunta:- ¿Se generó lo que esperabas o hubo mucho prejuicio a la hora de analizar la serie?



Respuesta:- Me pareció que hice un trabajo de ficción, que todo análisis que se puede hacer tiene que ver con la construcción de un personaje que se llama "El Tigre Verón" que es absolutamente de ficción. Yo quise hace un personaje que divierta, que entretenga y que construya un personaje, un tipo que se llama "El Tigre Verón", y creo que en ese sentido lo pude construir.



Pregunta:- ¿Te gustó que se generara ese debate más allá de si son aplausos o cuestionamientos? ¿Eso lo busca el actor?



Respuesta:- Eso no tiene que ver con gustar o no gustar, sino con el entendimiento del oficio. Que hagan el debate que quieran, pero yo trabajo con mi oficio. No tiene que ver con que me guste o no me guste y no fue mi intención. Mi intención era trabajar y producir un personaje que estuviera al alcance y que lo viera el espectador.