Reportan nuevas explosiones en Irak: un misil cayó cerca de la Embajada de EEUU

Dos cohetes impactaron hoy en la Zona Verde de Bagdad, capital de Irak, un área protegida donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, entre otras delegaciones diplomáticas.

De acuerdo con periodistas de la AFP, se registraron dos explosiones en el centro de la ciudad apenas un día después del lanzamiento de misiles iraníes sobre bases estadounidenses ubicadas también en Irak.

Varios testigos reportaron que las sirenas de las embajadas comenzaron a sonar en el lugar tras los impactos.

El incidente en la zona verde se registró apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, brindara un discurso en la Casa Blanca en el que desistió de anunciar una escalada militar norteamericana para enfrentar a Irán, aunque sí prometió agudizar las sanciones contra ese país.

A su vez, Trump celebró que "no hubo bajas" como consecuencia del ataque con misiles que realizó Irán contra una base de Estados Unidos en Irak.

El mandatario brindó una declaración en Washington acompañado por el vicepresidente, Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el titular del Departamento de Defensa, Mark Esper; y líderes militares.

Además, el jefe de Estado resaltó el ataque que terminó con la vida del poderoso general iraní Qasem Soleimani, a quien definió como "el principal terrorista del mundo".

"En los últimos días, estaba planeando nuevos ataques contra objetivos norteamericanos, pero lo detuvimos", añadió. Y dijo también: "Irán parece estar de retirada y esto es algo bueno para todas las partes afectadas y para el mundo".

Por su parte, fuentes policiales de Irak consultadas por Reuters han detallado que los misiles han provocado un incendio en la Zona Verde y al menos uno ha caído a unos 100 metros de distancia de la Embajada de Estados Unidos.

Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central Baghdad. embassy’s sirens heard. pic.twitter.com/vNvz6cXT2f