Volvió Peterhansel, ganó la cuarta etapa y presiona arriba

Y un día volvió Stéphane Peterhansel. El “Señor Dakar” no venía teniendo una carrera esperada ya que en las primeras etapas padeció diversas complicaciones. Sin embargo, el francés se recuperó en la cuarta jornada y se llevó el triunfo con el Mini 4X2, modelo que se impuso por segundo día consecutivo tras el dominio que el martes mostró Carlos Sainz.

Precisamente, Sainz fue el primer coche en salir a competir, una desventaja respecto a sus rivales porque debía abrir pista, de lo que se podían beneficiar el resto de automóviles que iban por detrás, como hicieron Nasser Al Attiyah y Peterhansel.

En definitiva, el francés fue el claro dominador y sólo en un momento pareció peligrar su victoria, fue en el kilómetro 286, cuando la organización anunciaba que Peterhansel y Paulo Fiuza se habían desviado 1,5 kilómetros de la ruta correcta, según informó el sitio Campeones.

Finalmente, el trece veces ganador del Dakar se recuperó y terminó venciendo con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 34 segundos. Al-Attiyah fue segundo, a 2 minutos 26 segundos de distancia y Sainz completó el podio, a 7 minutos y 18 segundos de Peterhansel.

Con estos tiempos, la clasificación general se ajustó entre los tres primeros.

El español afrontará la quinta etapa entre Al Ula y Ha’il con Al Attiyah a tres minutos y tres segundos, que serían solo tres segundos si el catarí no hubiese sido sancionado con tres minutos el martes precisamente por no dejar que le adelantase Sainz. Y Peterhansel, que es tercero, está a 11 minutos y 42 segundos del español, y se avecina un duelo de gallos entre compañeros de equipo, pues los dos conducen el buggy de Mini.

Por su parte, el argentino Orlando Terranova volvió a tener complicaciones y finalizó décimo en la etapa. Y también perdió en la general, donde ahora se ubica quinto a 23 minutos de Carlos Sainz.