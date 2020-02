Se hizo pasar por su hijo de 11 años y logró que detuvieran al acosador 

Se conocieron en un gimnasio de Nueva Pompeya. El acosador es un personal trainer de 23 años y el acosado, un niño de 11 años. Ambos se tenían de vista pero nunca habían hablado. Él iba a hacer “fierros” y el nene a jugar al fútbol con sus amigos. El primer contacto fue por Instagram ya que el joven comenzó a seguirlo en esa red social y le envió varios mensajes para entablar una amistad.

Las charlas casuales continuaron con invitaciones a jugar a la play, propuestas subidas de tono y un pedido de concretar un encuentro. El nene nunca le contó a nadie, pero su padrastro se enteró de casualidad, se hizo pasar él y logró que la policía lo detuviera “in fraganti”.

Al momento de hacer la denuncia en la Comisaría 4 B de la Policía de la Ciudad, el hombre contó que se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando a su hijo se le rompió el celular y le pidió prestado el suyo.

“A él se le había roto el teléfono el jueves cuando fue a jugar a la pelota con su papá biológico y había estado llorando. Mandamos a arreglar el teléfono y él me pide instalar el Instagram en mi teléfono y yo se lo presto, y vinieron unos amiguitos y estuvieron hablando en la pieza con esta persona que se llama Emanuel Infante, que por suerte está detenido”, relató Diego, quien señaló que tanto él como su mujer conocen todas las claves de las redes sociales del menor.

Como el nene no había cerrado correctamente la sesión, le llegó el aviso de un nuevo mensaje que despertó su preocupación.

“El vienes a la tarde, cuando Thiago se va a pasar el fin de semana con el padre, me entra un mensaje al Instagram. El nombre de usuario es manolete_laureano10. La gente lo tiene que saber porque el barrio está revolucionado con este tema. No es su nombre y apellido porque se esconde detrás de un perfil trucho”, señaló.

“El mensaje decía ´hola cómo estás bebé, tenemos que encontrarnos y un corazón’. Lo que más me llamó la atención es que decía 'necesito que me regales un boxer´. Empiezo a mirar el perfil y me llamó la atención. Ahí veo el gimnasio donde va mi hijastro a jugar al fútbol. Esta persona hacía fierros ahí y tengo entendido que hacía dos meses le pidieron que dejara de ir porque siempre se rodeaba de menores”, contó.

Alertado por lo que estaba sucediendo, le contó a su mujer y decidieron intervenir para evitar que su hijo fuera víctima de grooming. Se hicieron pasar por él, aceptaron la invitación y pactaron un horario y un lugar para la supuesta cita.

Fue así como personal de brigada de la Policía de la Ciudad, en forma encubierta, montó una guardia en la puerta de la casa del menor hasta que a la hora señalada en el chat del encuentro, el personal trainer se acercó al domicilio, donde permaneció unos minutos como esperando a alguien.

El hombre –que vestía un remera ajustada al cuerpo y short deportivo– fue detenido y ante la presencia de testigos se procedió a la identificación y a la requisa de las pertenencias que llevaba en su bolso.

Le encontraron tres preservativos y un frasco de Estanozolol 10 miligramos inyectable, un esteroide que además de su efecto anabólico aumenta el impulso sexual en los adultos y ayuda al desarrollo sexual precoz en los varones. El imputado, al momento de la detención, no llevaba consigo ningún teléfono celular.

“Le pido a la gente que se anime y se comunique a denunciar. Yo creo que hay más casos. Cuando hablamos con otros padres y los chicos, nos enteramos que también les regalaba cosas”, concluyó el padrastro del menor.

LOS MENSAJE

El primero de los mensajes, el que encendió las señales de alarma, decía “te quiero y a ver cuando me prestas un bóxer jaja, cuídate” y estaba acompañado por un corazón. Ese mensaje no obtuvo respuesta, pero ese mismo día Infante volvió a comunicarse precisamente a las 19.43. Los padres de T. esta vez sí le respondieron haciéndose pasar por el menor y comenzaron una conversación a la que tuvo acceso Infobae y se transcribe de forma textual.

-“holaa broo”, escribió el acosador

-“No amigo te van a quedar chicos jaja”, respondieron los padres del nene en alusión al pedido del bóxer

-“regalame igual ahre”

-“bueno, pero para q?”

-“para usarlo qcy (que se yo) jaja para ver ah. De peola regalame yo te doy plata ah. Queda aca ah jaja”

-“Te lo regalo de onda, no pasa nada capo”

-“seguro ah?”

-“te doy algo si queres Bro. Cuando me invitas a tu casa?”

¨El tema de pedirle un bóxer podría pasar por una fantasía sexual del acosador pero está claro que el objetivo final era tener un encuentro físico. No descartamos que haya tenido este tipo de conductas con otros menores, por eso estamos investigando más casos¨, dijo una fuente de la investigación.

En la continuidad de la charla entre Infante y los papas de T., el acusado comienza a insistir en que el contacto deje de ser virtual y pase a ser real.

-“En tu casa cuando tu mama no este”

-“Pero tengo miedo xq a mi vieja no le gusta que venga nadie broo”

-“Pero si no va a estar. Onda cuando se vaya a trabajar ah. O en mi casa ahr”

-“Ok. Dejame ver broo”

-“Que marca me das a dar (?”

FUENTE: INFOBAE