Maradona: “El fútbol no es para boludos, hay otro deporte que juegan los boludos (rugby)”

A partir del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, aquellos que practican este deportes de la “ovalada” quedaron en el centro del debate, sobre todo en lo que hace a la formación que reciben en los clubes los jóvenes.

Luego del empate en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán etnre Gimnasia y Esgrima La Plata y el Globo, al término del partido, Diego Maradona, sin mencionar al rugby, disparó una crítica que parece ser destinada a quienes lo practican. “El fútbol no es para boludos, hay otro deporte al que juegan los boludos, pero no lo voy a decir porque se me van a venir todos encima”, afirmó.