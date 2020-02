El entrenador de River valoró la victoria en Santa Fe y advirtió: "Depende de nosotros, el campeonato no está definido".

Gallardo: “Si no dejamos puntos en el camino, vamos a ser campeones”

Marcelo Gallardo estuvo presente en Santa Fe luego de su operación de cálculos en los riñones en la semana. Y como siempre, estuvo muy atento incluso hasta para modificar lo que venía mal en su equipo. Y al final terminó celebrando una victoria muy trabajada.

“Es una cancha difícil, se hizo duro porque el rival nos llevó a jugar de manera incómoda, pero cuando pasa eso hay que saber jugar. Rescato esa mentalidad de sacar el partido adelante con inteligencia cuando uno no puede jugar como quiere”, expresó Gallardo en zona mixta.

“Será así hasta el final, Boca ganó con lo justo en su cancha. Los rivales presentan batalla. No quiero subestimar a nadie, pero todo es parejo. Hoy le dimos solución a un partido complejo con una buena jugada que nos hizo empatar el partido”, agregó Gallardo, que sigue ilusionado con el título, como todo River.

“Dependemos de nosotros. Antes de jugar, estábamos punteros con Boca. Sacamos adelante un partido durísimo. Si no dejamos puntos en el camino, saldremos campeón. Sino, tendremos que estar expectantes”, cerró el DT.