Adopción: cinco adolescentes esperan una familia

Cinco adolescentes de entre 13 y 16 años tienen expectativas de ser adoptados e integrarse a una familia. Residen en Orán, Tartagal y en Capital. Las familias interesadas pueden postularse inscribiéndose en el registro. El trámite es gratuito y pueden inscribirse a las convocatorias matrimonios, uniones convivenciales o postulantes monoparentales (hombres o mujeres solas).



Está abierta la convocatoria a familias de todo el país que quieran adoptar a una menor de 13 años, que reside en un dispositivo de protección a cargo del Estado Provincial situado en la Jurisdicción del Juzgado de Personas y Familia 2 de Tartagal. La niña asiste a escuela común y ha manifestado su disposición a integrar una familia por vía adoptiva.



También se encuentra vigente la convocatoria de adopción para un adolescente de la misma edad, que reside en un Centro de Inclusión Transitoria del distrito de Tartagal. Asiste al séptimo grado de nivel primario, con buen desempeño escolar tanto en lo académico como en lo vincular. Además concurre a tratamiento psicológico, al que debe dar continuidad como un elemento favorecedor de una adecuada integración. El informe del organismo de protección da cuenta de un joven deseoso de formar parte de una familia que lo integre en el lugar de hijo.



Un adolescente nacido en 2003, se encuentra también con convocatoria pública de adopción dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Orán. Está escolarizado en colegio secundario común. Asiste a una Fundación en la que recibe clases de repostería y panadería, actividad extraescolar que disfruta mucho, y participa del programa escuelas abiertas los días sábados en que practica actividades deportivas. Actualmente reside en un dispositivo en el interior provincial donde eventualmente se llevaría a cabo el proceso de vinculación.



El mismo juzgado dispuso convocar a familias de los departamentos Orán y San Martín que se consideren en condiciones de adoptar a una adolescente nacida en 2005. Se encuentra escolarizada en escuela común, destaca interés por actividades extraescolares deportivas. La propia niña solicita que la búsqueda se circunscriba a los departamentos mencionados por cuanto desea sostener la proximidad a su entorno.



Por último, una adolescente de 15 años espera a una familia de cualquier parte del país que la adopte. Reside en un dispositivo de la ciudad de Salta dependiente de Secretaría de Niñez y Familia. Asiste al nivel secundario y cursará durante este periodo escolar el 3er año. La joven demanda la oportunidad de conformar un espacio familiar, sin que especifique preferencia alguna por un tipo puntual de familia. Es importante que quienes se postulen tengan una postura de apertura a recibir acompañamiento y asesoramiento para una correcta vinculación.



La convocatoria pública es una herramienta que los jueces de Familia utilizan cuando un niño, niña o adolescente ha sido declarado en situación de adoptabilidad, y para quien no se han encontrado en la nómina de familias inscriptas tanto a nivel provincial como nacional una opción viable. La convocatoria abre la posibilidad a familias no inscriptas, y es el único supuesto que la ley habilita para que alguien pueda postularse para la adopción de una persona específica.



No persigue un fin altruista, ya que quien decide postularse debe hacerlo desde el convencimiento de posicionar a ese niño, niña o adolescente en el lugar de hijo o hija, con todo lo que ello implica. Pueden inscribirse a las convocatorias matrimonios, uniones convivenciales o postulantes monoparentales (hombres o mujeres solas). El trámite tiene prioridad de evaluación y es gratuito.



Todas aquellas familias interesadas, podrán postularse descargando la ficha de convocatorias públicas desde este link, y remitiéndola al registro, enviando un correo electrónico a regadop1@justiciasalta.gov.ar.



También pueden concurrir personalmente en la sede de la Secretaría Tutelar, sita en Edificio a Anexo I de la Ciudad Judicial, avenida Bolivia 4671, de lunes a viernes, de 8 a 13, o comunicarse telefónicamente al (0387) 4258026.



Por otra parte, las personas y familias interesadas y que contacten al Registro desde otras Jurisdicciones deberán realizar una entrevista de despeje, a partir de la cual el Registro correspondiente a su provincia efectuará un informe primario de idoneidad para determinar la procedencia de la postulación, conforme el Protocolo de Convocatorias Públicas acordado por la totalidad de provincias y la DNRUA. El mismo será requerido conforme los datos consignados en la ficha que adjunten.



A través de este enlace se pueden consultar otras convocatorias de adopción para niños y adolescentes vigentes