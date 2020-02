Billie Eilish, el recuerdo a los actores y actrices en el “In Memoriam”

Como todos los años, los actores, actrices y personalidades vinculadas al mundo del cine que murieron durante el último año fueron homenajeados en el In Memoriam de la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2020, celebrada el domingo pasado en el Dolby Theatre de Los Ángeles.La música estuvo a cargo nada más y nada menos que de Billie Eilish.

La cantante norteamericana, que viene de arrasar en los premios Grammy -ganó en las cuatro categorías principales- y firmó contrato para ponerle su voz al tema No time to die de la nueva película de James Bond, interpretó Yesterday junto a su hermano Finneas, mientras en la pantalla gigante se recordaban a las personalidades de la industria que partieron.La primera personalidad en aparecer en el video, y probablemente la que se llevó la ovación más fuerte, fue Kobe Bryant, quien murió el 26 de enero pasado en un accidente aéreo.

La estrella de la NBA había ganado en 2018 el Oscar al mejor corto de animación por Dear Basketball, basado en un texto con el que se despidió de su brillante carrera. Otras de las figuras que fueron homenajeadas con sumo respeto en en In Memoriam de los premios Oscar 2020 fueron Rip Torn, Bárbara Hammer, Patricia Blau, Bernie Pollack, Steve Golin, Paul LeBlanc, John Briley, Diahann Carroll, Terry Jones, Catherine Burns, Agnés Varda, Wayne Fitzgerald, David Foster, Danny Aiello, Buck Henry, Stanley Donen, David V. Picker, Barry Malkin, Robert Forster, Robert Evans, Richard Williams, Machiko Kyō, Jim R. Alexander, Anna Karina, D. A. Pennebaker, Leonard Goldberg, Fernando Luján, André Previn, Peter Mayhew, Sylvia Miles, William J. Creber, Godfrey Gao, Bibi Andersson, Michael Lynne, Gene Warren Jr., Alvin Sargent, Doris Day, Anna Udvardi, Sid Ramin, Michelle Guish, Sidney J. Sheinberg, Ben Barenholtz, Joss Williams, Piero Tosi, Kenneth Walker, Rutger Hauer, Syd Mead, Harriet Frank Jr., Franco Zeffirelly, John Whitespoon, Bernard Chevry, Seymour Cassel, Peter Fonda, Branko Lustig, Jerry Lewis, John Singleton y el recientemente fallecido Kirk Douglas.En los días previos a la ceremonia, se especulaba con el rol que tendría Billie Eilish en la entrega de premios, pero nadie imaginaba que iba a ser la encargada de musicalizar ni más ni menos que el homenaje a quienes partieron a lo largo del último año. Durante la noche, ya habían tenido lugar los shows de Chrissy Metz, Cynthia Erivo, Eminem y Elton John, entre otros.

El domingo 10 de febrero no será un día más para la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Porque Parasite, la obra maestra del director Bong Joon-ho, no solo es la primer película en habla no inglesa en conseguir el premio mayor en los Oscar, sino que también obtuvo la estatuilla como Mejor Película Internacional.

A lo largo de la historia 11 filmes obtuvieron esta doble nominación y solo Parasite se quedó con ambos. Bong, además, fue nombrado Mejor Director. El filme cosechó una estatuilla más, la correspondiente a Mejor Guión.