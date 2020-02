Maltrato animal: Vecinos rescatan a un caballo atado bajo el sol y sin agua

Increíble, dejaron amarrado un caballo a una escultura, sin agua y bajo el sol, en el sector ubicado sobre la ciclovia de la ruta provincial 33 entre El Carril y Chicoana. El acto de inconsciencia fue tal que el animalito dejado al abandono y buscando refugió de los fuertes rayos del sol terminó por estropear unos pequeños árboles plantados para la parquización urbana de esa zona tan concurrida por los vecinos de esta localidad.

El pobre animal fue socorrido por los vecinos después de unas horas. Llamaron a la policía y personal de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Carril, por el daño ocasionado en el predio de la vía de circulación de peatones y bicicletas, y por el maltrato sufrido por el animal. El mismo equino también había sido asistido semanas atrás por esa zona, sin agua y bajó el sol, por un grupo de vecinos.

Ahora la policía busca al dueño, ya que el maltrato animal, según la Ley 14.346, es reprimido como un delito. De ser así el o los responsables del equino podrían ser hasta imputados bajo este cargo. Dicha falta se agravaría por haber perjudicado el arbolado de la parquización, bien público que está protegido jurídicamente hasta con sanciones, como multas y prisión, de acuerdo con la gravedad de los hechos.

"Lamentablemente no se puede entender cómo una persona de forma irracional deja a un animal atado en cualquier lado, sin protección del sol y sin agua. Es cruel que ocurra esto, y sobre todo frente a nuestros ojos. Este mismo animalito había sido dejado semanas atrás, abandonado y atado. No se podía mover, es un maltrato animal que ya no debe volvera ocurrir" contó a El Tribuno Agustín Assaf, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Carril.

Salvado por los vecinos

Este equino fue salvado por los vecinos que recorren a diario la ciclovía contigua a la ruta provincial 33 que une El Carril con Chicoana. Allí se realizó un parquizado llamado programa Plantá Vida, desarrollado con mucho éxito y con la participación de los alumnos de las escuelas de esta comunidad junto a docentes. Esta zona cambió totalmente, está iluminada, parquizada, con aparatos de gimnasia y limpia.

Justo en el comienzo de este sector desde El Carril, el equino de unos dos o tres años estaba atado a uno de los dedos que sobresalen de una escultura montada en ese predio público. Ahí el desaprensivo dueño de este caballo tiene la mala costumbre de dejarlo atado y sin agua, sin que pueda protegerse del sol y las inclemencias climáticas de esta época. La policía lo tiene identificado.

Mala costumbre

El Tribuno pudo saber que es un lugareño que tiene esta mala costumbre de dejarlo a este animalito y a otros atados a un costado de la banquina a pastar como si fuera un campo abierto y a disposición de cualquiera.

"Los arbolitos se rompieron por la acción involuntaria del equino, que buscó refugio. Vamos a seguir concientizando a los vecinos sobre estas prácticas inapropiadas que terminan en un maltrato animal, además de ser peligroso para los conductores que circulan por esta zona", acotó el funcionario municipal.

La situación es recurrente en varias banquinas de la misma ruta provincial pasando por Chicoana y por la ruta nacional 68. Siempre se ven animales con bozal, atados con un lazo.