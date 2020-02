"El Dipy", angustiado y conmocionado por las muertes por desnutrición en Salta 

El reconocido cantante de cumbia ‘El Dipy‘ se mostró angustiado y conmocionado por la situación que se vive en el norte salteño tras la muerte de siete chicos por desnutrición. Llamó a la solidaridad de los argentinos y pidió la colaboración de algún funcionario para transportar la ayuda.



“Acabo de ver la tele que murió otro bebé por desnutrición en Salta, y me mató. Hace tres semanas toqué en Salta. Yo voy a poner la comida, pero no se como llevarla porque no soy millonario”, señaló el cantante de cumbia un video que publicó en Instagram.

Agregó: “Yo se que si le digo a la gente que está viendo este video que nos juntemos en un lugar para juntar la comida para esa gente vamos a ser un montón, pero no somos millonarios”.

“Algún gobernador, intendente, lo que sea que nos pueda ayudar a dar una mano para hacerle llegar las cosas, por favor que me lo hagan saber, que me manden un mensaje”, dijo.

Aclaró que: “Después si el crédito se lo quieren llevar ustedes a mi no me importa, no me importa salir en la foto. Necesitamos que le llegue como sea. Yo pongo las cosas, seguro que la gente me va a acompañar, pero por favor no puede pasar nunca más esto”.