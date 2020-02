Wichis, norte, Salta, pobreza, desnutrición, muerte... quizás sean las palabras más dolorosas y más resonantes por estos días cuando algo se refiere a nuestra provincia. Como toda crisis, esto que lastima tanto también representa una oportunidad multifacética. Sin dudas es una oportunidad para que toda la sociedad visibilice una realidad amordazada por mucho tiempo. Es una oportunidad para que el Estado, tan ausente siempre, comience a dar respuestas de inmediato y a largo alcance a las comunidades originarias. Y también es una oportunidad para que los extranjeros del tema, esos que nunca pisaron nuestro chaco polvoriento (que se incendia y se inunda con la misma intensidad), salgan a expresar opiniones a través de sus redes sociales desde sus residencias capitalinas. Y ojalá sirviera de algo; ojalá los posteos de poderosos de la farándula argentina representaran acciones concretas en beneficio de la etnia wichi. Pero solo el tiempo podrá contar el resultado de los twitters que, por ejemplo, disparó ayer Marcelo Tinelli, quien increpó: "hagan algo", quizás con la autoridad que le confiere ser miembro del Consejo Federal de Lucha Contra el Hambre que creó el presidente Alberto Fernández apenas asumió.

El famoso conductor del "Bailando" reclamó "urgentes recursos para las comunidades wichis" y hasta se ofreció a viajar a Salta para colaborar en la emergencia.

Como dijo la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, todas las manos suman, así que con los brazos abiertos esperamos a Tinelli en Santa Victoria Este.

"Por favor, hagan algo, porque los chicos se siguen muriendo", escribió.

El conductor expresó su apoyo al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz: "Todo mi apoyo al gobernador de Salta, con el que recién hablé y en sus palabras, en sus lágrimas, lo vi comprometido con solucionar en forma urgente la situación de las comunidades wichi en Salta. Me ofrecí a viajar ya, si es necesario y convocar a toda la gente", señaló Tinelli.

Luego de que sus expresiones generaran fuertes críticas en las redes sociales, el conductor sostuvo: "Bienvenidas las críticas si todo suma para solucionar el problema. Todos podemos colaborar, salir de nuestra zona de confort y combatir las desigualdades. Voy a ayudar en todo lo que necesiten las comunidades wichis". Y de pronto todos quisiéramos saber cómo ayudará... qué hará Tinelli. "Esta situación en las comunidades wichis de Salta no es de ahora. Pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos todos a ayudar y solucionar el tema en forma urgente", señaló Marcelo en confusa alusión a los gobiernos nacional y provincial que dejaron el mando en diciembre pasado.

Sin ficción

En medio de tanta opinión virtual cruzada, surgen los testimonios reales de quienes "conocen el paño", como se dice. Es el caso de Daniel Pereira, un periodista salteño de radio que hace muchos años asumió un compromiso firme con la comunidad wichi de San Miguel, y por lo menos dos veces al año organiza cuantiosas campañas solidarias y él mismo con su esposa Débora Olivera, su hijo y algunos amigos que se suman a la cruzada viajan al corazón de Santa Victoria Este para ayudar y abrazar a los wichis de San Miguel. No solo les acercan comida, ropa, zapatos y juguetes... también les llevan medicamentos, libros y herramientas. Esa comunidad tiene agua por una lucha que libró durante años con funcionarios miserables que se negaban a invertir plata del Estado en mangueras. Con el corazón roto por la muerte de siete niños y una madre wichi en el contexto de esta emergencia, Daniel, que sabe porque comparte con los wichis y los conoce, posteó en su Facebook la imagen de un niño discapacitado y relató: "Les presento a Gustavito, niño wichi de la comunidad de San Miguel. Como él hay más pequeños con distintas enfermedades y carentes de todos los servicios que ustedes se puedan imaginar. Siento un profundo dolor por lo que está pasando y el único culpable de todo esto es el Estado Ausente por años... Gustavito está sentado en una silla de ruedas gracias a ustedes que nos colaboraron y pudimos llevar las donaciones a Santa Victoria, también la leche que toma y sus pañales. La comunidad de San Miguel tiene un poquito de agua porque nos movilizamos y golpeamos puertas hasta que algún funcionario del gobierno anterior se sensibilizó e hizo esa pequeña obra. ¿Saben cuánto salía? $40.000 para poner una manguera. Justo en estos días me llamó el cacique para ver si puedo gestionar combustible para hacer funcionar la bomba de agua... Vergonzoso. Dónde está la famosa plata de la Reparación Histórica? No tienen corazón. No tienen amor. No les importa que se mueran. Hoy es un desafío grande para el nuevo Gobernador de Salta... espero que tenga el corazón y la sabiduría suficientes para cambiar esta lamentable realidad que viven nuestros Pueblos Originarios".

Acciones en el norte

En el marco del plan de contingencia dispuesto para el norte provincial se realiza la búsqueda activa de embarazadas, adultos mayores y niños en riesgo nutricional. Trabajan en la zona de emergencia socio-

sanitaria, equipos multidisciplinarios. Ascienden a 612 los agentes sanitarios en terreno que trabajan en la búsqueda activa de personas en riesgo en toda el área operativa norte comprendida por Embarcación, Pichanal, Aguaray, Tartagal, Salvador Mazza, Mosconi, Morillo, Santa Victoria Este, Alto la Sierra, Rivadavia Banda Sur y La Unión. Cada familia es visitada por un equipo de salud compuesto por un médico, un nutricionista y un enfermero. Se pesa y toman todas las medidas a los niños, se colocan vacunas para completar el calendario a toda la población y se realiza la evaluación nutricional.