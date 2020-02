Alexis Mac Allister, caliente con Boca: “En Boca no me sentí valorado”

El volante Alexis Mac Allister contó hoy que no se sintió “valorado” en Boca por cómo se dio su salida a Brighton And Hove, de la Premier League del fútbol de Inglaterra.

“Riquelme me preguntó qué quería hacer y le dije que me quería quedar en Boca, y a las horas me enteré de que mandaron un mail a Inglaterra aclarando que yo seguía pero que si ponían un millón de dólares me liberaban, entonces ahí me sentí que no me valoraron y querían solo plata”, apuntó el ex Argentinos Juniors.

“El día que me llamó Riquelme estaba enojado conmigo porque mi papá había hablado mucho con los ingleses, me dio a entender que quiso ser el nexo entre los clubes y que eso estaba mal. Mi padre (Carlos) respondió, debido a que Boca no le contestó el mail a los ingleses, que pusieron 10 millones de euros por mi pase”, detalló el mediocampista en diálogo con Fox Sports.

Además, Mac Allister, que integró el seleccionado argentino en el Preolímpico de Colombia hasta el pasado domingo, criticó al presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, por meterlo en “cuestiones políticas”.

“No sé si se enteró que yo me quería quedar y que para irme le dieron un millón de dólares”, ironizó.

“Me estoy yendo a la Premier League, me hago cargo, pero no puedo ser responsable de la manera que lo manejó el club”, reconoció.