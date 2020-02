Tucumanazo de papá Luccchetti para avanzar en Libertadores

El decano empató la serie 2 a 2 con The Strogest y ganó por penales con dos atajadas gloriosas.

The Strongest se presentó anoche en Tucumán con una ventaja 2 a 0 adquirida de local, aunque no se podía relajar debido a la intensidad que demostraron los locales al inicio.

De entrada, los dirigidos por Ricardo Zielinski abrieron el marcador mediante un cabezazo del defensor Marcelo Ortíz, luego de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha.

El decano se ilusionó y fue en busca del segundo, gol que necesitaba para acceder, al menos, al alargue.

Así, a los 12 minutos del complemento, el volante Leonardo Heredia colocó el 2 a 0 tras un centro desde la derecha.

Atlético siguió insistiendo con juego y empuje, pero la pelota no quiso entrar mientras los dirigidos por Mauricio Soria se replegaban atrás.

El duelo pasó a los penales, donde Javier Toledo falló el primero para el local, pero Rolando Blackburn y Saúl Torres desperdiciaron los suyos y los tucumanos se quedaron con la serie por 6 a 5.

El gran héroe terminó siendo el arquero Cristian Lucchetti.



Pasó Cerro Porteño

Cerro Porteño ya está en la tercera fase de la Copa Libertadores. El ciclón le ganó 1 a 0 a Universitario de Perú con gol de Pachi Carrizo y, con el empate a 1 a 1 de la ida, logró la clasificación donde se medirá ante Barcelona de Ecuador.

Goleada de Palestino

La contundencia le alcanzó a Palestino para golear por 5 a 1 a Cerro Largo, en Santiago de Chile, y conseguir la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. Un doblete del argentino Agustín Farías, otro de su compatriota Leandro Benegas y otro par más de Bryan Carrasco y Renato Tarifeño fueron una losa demasiado pesada para el conjunto charrúa.