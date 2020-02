Empresarios dicen que no pueden pagar el bono de $20 mil

Adriana Bravo, presidenta de la Cámara de Transportistas de Carga General, Internacional y Carga Peligrosa (C-TRANS), expresó a El Tribuno que los empresarios del sector no están en condiciones de enfrentar el bono de 20 mil pesos que acordó el miércoles pasado la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros con la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac).

"La incidencia de un bono de 20 mil pesos es una locura, más en este tiempo, por eso nosotros pedimos que no se pague el bono. No estamos en condiciones, el bono es una barbaridad, acá en el norte es imposible", expresó la titular de las Cámara de transportistas.

La titular de C-TRANS aseguró que en estos momentos las empresas del norte están "en crisis, por lo que no pueden pagar un bono exorbitante". Afirmó que existe una "diferencia sustancial entre las economías regionales con los grandes monopolios" que se encuentran en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

"No podés competir, no podemos pagarle el bono a un chofer cuando estamos en receso porque la producción todavía no salió. Estamos esperando que llegue marzo para empezar a trabajar. De noviembre a marzo tenemos un receso sustancial con el tema de la producción y estamos entre nosotros quitándonos el trabajo, tirando las tarifas para poder llegar a fin de mes y decir "vamos a pagar algún impuesto o simplemente sobrevivir'", expresó Adriana Bravo.

Los empresarios transportistas desde hace tiempo vienen sosteniendo que la actividad está "deprimida" por la realidad actual del país. Las cámaras asociadas del Noroeste Argentino vienen alertando sobre situaciones que atentan contra la rentabilidad del sector. Hablan de un aumento de la informalidad en la actividad, por lo que reclaman una "fiscalización equitativa para todas las empresas".

Crisis en el norte

Además, mediante un comunicado, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) advirtió sobre la ""situación de crisis" que atraviesa el autotransporte de cargas principalmente en el norte del país donde el precio del combustible es un 13% más caro que en la Ciudad de Buenos Aires y la carga impositiva "es insostenible". También se suman los constantes aumentos de los costos y la baja del volumen de cargas a transportar.

"Hemos sacado este comunicado porque realmente no se puede aguantar la situación que estamos viviendo. El transporte viene soportando una suba de costos muy significativas del combustibles, de impuestos y salarial, que son costos que tenemos para poder trabajar pero, lamentablemente, cada vez estamos peor", expresó la dirigente.

Mientras el sindicato nacional que lidera Hugo Moyano reclama el pago del bono, los empresarios locales afirman que la rentabilidad del transporte hoy en día "es prácticamente nula".

"El sindicato a nivel nacional determinó este bono, pero la realidad del norte no es la misma de Buenos Aires o los grandes centros urbanos, por eso pedimos que no se lo pague. El 80 por ciento de los transportistas que están agrupados en la entidad tienen de uno a cinco camiones, el 20 por ciento restante son transportistas que pasan de 10 camiones hasta 200", expresó la presidenta de la Cámara de Transporte de Carga.

Ilegalidad

Adriana Bravo también denunció el avance del transporte ilegal. "Son transportistas que están sin el Registro Único del Transporte Automotor, sin la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, no sé cómo hacen con los controles en la ruta", expresó.

Además, Adriana Bravo cuestionó que son empresas que funcionan sin en tener en condiciones el pago de los impuestos o salarios.

"Entonces no se puede competir con ese tipo de transporte que no está pagando absolutamente nada y nos están tirando las tarifas al piso. En una empresa tenés que presentar una serie de documentación para poder ingresar a trabajar. Hay otras que trabajan en forma irregular, entonces los costos que tienen son ínfimos y trabajan. Entonces, vos que estás cumpliendo con la ley, no podés competir contra esto", finalizó la titular de la cámara.