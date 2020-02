Moyano: “Si perdemos contra nueve jugadores, no es responsabilidad nuestra”

El vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, se refirió hoy por primera vez a la dolorosa derrota en el clásico ante Racing Club por 1 a 0, de visitante, del pasado domingo por la 19na fecha de la Superliga pero desligó la responsabilidad dirigencial por perder con nueve jugadores.

“Fue una derrota que dolió y caló hondo en el hincha de Independiente”, reconoció Pablo Moyano en sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido el pasado domingo en el Cilindro de Avellaneda a su regreso del viaje a Venezuela por su actividad gremial.

No obstante, el vicepresidente del rojo se defendió de las críticas a la dirigencia luego de la derrota del equipo de Lucas Pusineri que jugó casi un tiempo con dos jugadores más.

“Si perdemos contra nueve, no es responsabilidad nuestra”, apuntó Moyano en una entrevista con la radio FM Club 94.7.

Consultado por el peso de la caída en el clásico, Moyano remarcó que “la peor derrota” de la historia del club fue el descenso a la segunda división en junio de 2013.

“La peor derrota fue cuando nos mandaron a la B. La del domingo dolerá por como se dio”, señaló.

Uno de los dirigentes más importantes del Rey de Copas, no obstante, le brindó su apoyo al entrenador Lucas Pusineri y adelantó que hablará con el plantel en la previa del duelo de esta noche ante Fortaleza, de Brasil, por Copa Sudamericana.

“Lucas va a sacar el equipo adelante. Se fueron seis jugadores, algunos titulares, y se consensuó no traer refuerzos pero seguramente en junio vamos a incorporar lo que pida”, concluyó Moyano.