La legión salteña renueva su desafío en pistas nacionales

El desafío de llegar a la bandera a cuadros se renueva desde hoy para siete pilotos salteños. Será un fin de semana para estar atento a lo que suceda en el autódromo de Viedma con la primera fecha del TC Pista, donde estará Esteban Cístola, y también mirar lo que pasará en el Gálvez de Buenos Aires, donde competirán Pablo Vuyovich, Lucas Petracchini, Francisco Coltrinari, Eduardo Moreno, Fredy Lestard y Marcos Urtubey.

Hoy será día de entrenamientos, también habrá clasificaciones que irán definiendo a los candidatos en las dos categorías. Ambas serán televisadas; lo que pasará en el TC Pista se podrá ver por la TV Pública y DeporTV, mientras que TyC Sports transmitirá lo que pase en la catedral del automovilismo argentino.

Para Cístola (Dodge) el TC Pista no es nuevo, viene de un 2019 regular, con podios en las primeras fechas y algunos errores sobre el final que le costaron algunos puntos. Si será una novedad para él correr con un nuevo equipo, el RUS-MED. “Decidí cambiar de equipo por una cuestión netamente presupuestaria. Para esta temporada el RUS-MED hace un gran aporte que baja los costos para cada piloto”, señaló Cístola antes de partir a Viedma.

Con la misma claridad se refirió a los objetivos que perseguirá en su segunda temporada en la telonera del TC. “El objetivo principal con el gran equipo que se formó será pelear el campeonato. Tenemos una gran estructura con Alberto Canapino de chasista, Gardelito Fernández en los motores y Ramiro Galarza en el armado del auto”, contó Cístola.

Turismo Pista

A diferencia de otras temporada, en este 2020 todos los pilotos salteños que correrán en el Turismo Pista estarán agrupados en la Clase 3.

Pablo Vuyovich, campeón de la categoría en 2015, estará al frente de un Fiesta Kinetic que seguirá a cargo de Lucas Benincasa y Ariel Guerini. “Afrontamos este nuevo año confiados de poder pelear en función del campeonato, el auto ha mostrado sus cualidades y esperamos continuar de ese modo, sabiendo que la regularidad será fundamental”, expresó el oranense.

Marcos Urtubey, por su parte, hará su estreno en esta categoría luego de su paso por el Top Race Series en los últimos dos años. “Me encuentro con mucha expectativa con el arranque inminente del campeonato. Estoy seguro va a ser un año de aprendizaje que me va a sumar muchísimo para mi futuro en el automovilismo”, destacó Urtubey, que correrá a bordo de un Renault Clio, de color azul y con el número 75, del equipo Yerobi Racing.

En tanto, Fredy Lestard continuará en la Clase 3 de la mano del Tigre Racing y a bordo de un Renault Clio. “Esperamos mostrarnos entre los diez primeros, tal como hicimos en la última fecha de la última temporada, y terminar esta lo más adelante posible”, dijo.

Lucas Petracchini es otro de los que ya tiene experiencia en la Clase 3. Seguirá ligado a la estructura que encabeza Jorge Oliverio manejando un Toyota Etios. “Apostamos finalmente al Toyota Etios que utilizamos en la última fecha del 2019, que nos ha dejado buenas impresiones generales”, expresó Petracchini.

Otros que se suman a la divisional mayor son Francisco Coltrinari y Eduardo Moreno. Coltrinari conducirá un Toyota Etios preparado por Luis Gerstner y Leandro Lamuedra. En tanto, Coltrinari también estará al frente de un Etios pero en el equipo que encabeza Jorge Oliverio.

Quien no correrá esta fecha es Daniel Lestard, tampoco llegaría a la segunda y recién haría su presentación en la tercera. Por ahora no tiene su unidad lista para correr y por eso su debut sería e 12 de abril en Concordia, Entre Ríos.