El fútbol femenino llegó a los rincones de Salta

Leonel Soriano y Raúl Nieva, dos primos de Campo Quijano, periodistas de una radio local y fanáticos del deporte en general, del fútbol en particular, y del carácter integrador y contencioso de la disciplina, hace un año decidieron dar curso a un viejo anhelo que acunaban desde sus jóvenes adolescencias: darle forma a un encuentro de fútbol femenino que integre y aúne a todas las apasionadas del fútbol de la provincia, a través de un torneo de fútbol amateur que contemple a representantes de todas las regiones.

Ya el año pasado lograron obtener singular éxito en la primera edición que se llevó a cabo en Campo Quijano, con la participación de quince equipos de la región metropolitana en su conjunto y del interior profundo, con el objetivo claro de otorgales una oportunidad a aquellas mujeres que no se encuentran incluidas en el círculo de las asociaciones vigentes de fútbol femenino en la provincia, y de la Liga Salteña de Fútbol, demostrando que son aún más las que desean practicar el deporte más lindo del mundo.

Este año se llevará a cabo la segunda edición, otra vez hecha a pulmón, pero ahora con más apoyos teniendo en cuenta la repercusión del primer encuentro, pero sus organizadores necesitan de una mano más fuerte para poder costear los gastos para su concreción, y a través de El Tribuno intentan llegar al Gobierno de la Provincia. Esta vez se llevará a cabo desde el viernes 28 de febrero, a partir de las 7, en la cancha de Social Boroquímica, en Quijano, y recibirán las inscripciones de equipos hasta el 26 de este mes, para los aspirantes de la región metropolitana, y hasta el mismo día de la competencia para los de las zonas más alejadas y de difícil acceso.

“El año pasado organizamos el primer torneo departamental de fútbol femenino. En la provincia el fútbol femenino hace rato está en auge, las mujeres están logrando mayores lugares, eso está bueno y queremos seguir en este rumbo, invitar a las mujeres de todos los departamentos de la provincia, con la novedad de que para este año se comenzaron a sumar equipos de Jujuy y Catamarca, por lo que este año ya tiene carácter interprovincial”, explicó Leonel Soriano.

“En Salta tuvimos la participación de equipos de Cerrillos, La Merced, Seclantás, La Poma, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Luracatao, y hubo 15 equipos en 2019. Y este año pueden ser un poco más, en algunas localidades nos confirmaron que vienen dos equipos. En Salta Capital podremos recibir hasta dos equipos por cada zona: este, oeste, norte y sur, para que cada equipo represente a su zona”, amplió Soriano la información para las jugadoras aspirantes a jugar y que hayan armado un equipo de fútbol once.

Raúl Nievas, otro de los organizadores, detalló los requisitos para participar: “Al reglamento lo enviamos por medio de WhatsApp y el primer requisito es que no sean jugadoras federadas, pero sí exfederadas que tengan una antigüedad de 3 años y con una constancia que otorgue el club en el que jugó, donde se indique que la jugadora ya no es federada. Las menores de edad pueden jugar, pero con la autorización expresa de sus padres o tutores”.

Además, recalcaron que si algún equipo cuenta con una jugadora federada deberá pagar un arancel de 200 pesos de multa, ya que la idea es que todos los equipos estén en un mismo nivel. Y es abierto, cualquier equipo puede participar si cumple los requisitos de cupos por zonas. Al reglamento pueden solicitarlo vía WhatsApp al 155 71 0808 o al 155 484900.

“Este año con esfuerzo volveremos a darle hospedaje y comida a la gente del interior, pero dada la crisis nos vemos obligados a cobrar un arancel por equipo. Al hospedaje lo brindamos nosotros, aunque el arancel es optativo, porque hay varios equipos cuyas jugadoras tienen familiares en Quijano o en la ciudad y tienen la alternativa de no pagarlo. La inscripción es 3500 pesos por equipo. Los premios son dinero en efectivo, copas, trofeos, y tenemos la Copa Challenger, cuyo campeón vigente es La Merced”, explicó Soriano.

Destacaron que cuentan con apoyo de algunas municipalidades y de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia. “Nos gustaría que nos apoye el Gobierno de la Provincia, el año pasado lo hicimos a pulmón, no nos ayudó nadie, y gracias a que todo salió bien esta vez recolectamos algunos apoyos. Tenemos aproximadamente un gasto de 120 mil pesos, y alrededor de 60 mil para los premios”, contaron.

“Es una gran responsabilidad para nosotros hacer este campeonato, pero también nos apasiona. Sabemos el esfuerzo que hacen muchas mujeres amas de casa, con hijos a cargo, para poder participar. Queremos que a la hora de repartir los premios se queden contentos. Apuntamos a eso, a absorber a esas chicas que no tienen la posibilidad de formar parte de un club como federadas. Hay chicas de Cerrillos, La Merced, que se están entrenando, eso jerarquiza el torneo”, manifestaron con orgullo