Fernández calificó de caótica la situación del país y pidió tiempo

El presidente Alberto Fernández calificó ayer de "caótica" a la situación económica del país, y sostuvo que la Argentina necesita "más plazo" para hacer frente al compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que indicó que no debe ser costumbre "vivir con la deuda" porque es un "gran condicionante".

"Si te endeudás para tener un auto más cómodo, lo entiendo, pero no que te endeudes para pagar deuda", ejemplificó el primer mandatario, que insistió en que es "muy difícil" la realidad por la que transita el país.

De ese modo, consideró: "No debemos acostumbrarnos a vivir con la deuda, es un gran condicionante", y aprovechó para criticar la gestión de Mauricio Macri.

"La deuda que tomó el gobierno anterior fue muy alta y a muy corto plazo, ese es el problema", destacó.

"Ya sabemos cómo tenemos que pararnos en la cancha", indicó en declaraciones formuladas al programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia.

El jefe de Estado analizó que se debe "sortear la primera etapa del reordenamiento de la deuda porque es un fuerte condicionamiento".

"Quisiera y, creo que lo estamos logrando, tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo", apuntó Fernández, quien remarcó que el país no está "mal" con el FMI.

"Me gustaría que el FMI se comprometiera con el crecimiento de un país porque puede ayudarnos a salir de la catástrofe alimentaria y de pobreza que tenemos", enfatizó.

Al ser consultado respecto de la posibilidad de caer en cesación de pagos, advirtió que desde la administración de Mauricio Macri el país se encuentra "en default técnico".

Fernández subrayó que no quiere "mentirle a la gente" porque "no depende todo" del Gobierno, mientras reconoció que "la Argentina no está en un buen momento, está en una situación muy difícil, con una situación realmente caótica que han dejado". Con relación a las acusaciones de la oposición sobre que su administración no tiene un plan económico, argumentó: "Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa "a', o por si pasa "b'".

Para el Presidente, los dirigentes que consideran que no hay plan, "chicanean" a su gestión.

Con relación a las jubilaciones, estimó que con la suba de marzo, se "cobrará más de lo que se hubieran cobrado con la fórmula anterior".

También destacó que "hay un mecanismo de crecimiento de consumo", al tiempo que remarcó: "Le estamos llenando la heladera al que no tenía heladera".

Presos políticos

En medio de las diferencias por los "presos políticos", el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "detesta el discurso único" dentro de un gobierno, pero aclaró que en el suyo "el que decide" es él.

"Yo detesto el discurso único. La verdad que no tengo ninguna diferencia con ningún ministro mío", resaltó el mandatario nacional. En declaraciones al programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia, Fernández reiteró que "el concepto de preso político es un preso detenido por el poder político", algo que a su entender no existe en el país.

En tanto, volvió a afirmar que su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner pasa por un buen momento y dijo: "Estuve diez años distanciado y estoy tan feliz de volver a reunirme. Además, ¿cómo me voy a privar yo de esa experiencia?". "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho", bromeó el Presidente.

Aborto

El presidente Alberto Fernández aseguró además que el Poder Ejecutivo impulsará la legalización del aborto, pero eso "no implica que se vuelva obligatorio", al tiempo que reiteró que no habló del tema con Francisco. "Respeto absolutamente la posición del Papa y de la Iglesia, pero no hablé con él la cuestión del aborto. Cuando dos personas tienen una diferencia y un punto en común, yo prefiero hablar sobre los puntos en común", remarcó el primer mandatario.

Además, sostuvo que "el tema de legalizar el aborto y terminar con el aborto clandestino no quiere decir que el aborto se vuelva obligatorio. Es absolutamente legítimo y respetable que haya mujeres que no quieren abortar y no hay ningún problema". En ese sentido, subrayó: "A veces me dicen que muchas mujeres abortan porque no saben cómo van a alimentar a sus hijos cuando nazcan. Estamos creando un programa para que tengan la tranquilidad de que, si prefieren tener al hijo, no va a tener problemas para alimentarlos", señaló.