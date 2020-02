Maravilla Martínez le pondrá fin a su retiro y confirmó su regreso

Después de varias idas y vueltas, de confirmaciones y rectificaciones, Sergio “Maravilla” Martínez le puso fecha a su regreso al boxeo. A 6 años de su último combate el excampeón del mundo de los medianos peleará el próximo 6 de junio en Madrid.

Según confirmó Oscar Zardain, promotor del pugilista argentino que cumplirá 45 años el próximo 21 de febrero, Martínez ya tiene fecha y lugar para volver a subirse al ring. “Volverá el día 6 de junio en Madrid. Será un combate a diez asaltos en el peso medio”, dijo el mánager de Maravilla al diario AS de España. Todavía se desconoce quién será el rival de Martínez.

Maravilla se subió por última vez a un cuadrilátero de manera profesional el 7 de junio de 2014 ante el puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

“Llevaba dos años queriendo volver a pelear y lo hará en un combate para recuperar sensaciones. Una vez que pase ese duelo valoraremos los pasos para el futuro”, agregó Zardain, que también le confirmó al medio español que Maravilla se entrenará en el gimnasio Detroit de Vallecas bajo las órdenes de Tinín Rodríguez, quien será el encargado de preparar al boxeador argentino para su regreso al ring.

Tras su último combate, en el que cayó con Cotto por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto y perdió los títulos medianos del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring, Martínez superó varios problemas en su rodilla izquierda y comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace ya dos años.

Es más, el año pasado los rumores sobre un nuevo enfrentamiento con Julio César Chávez (h), al que Martínez venció por decisión unánime en 2012, sobrevolaron el mundo del boxeo, pero finalmente el combate no se concretó y Martínez continuó con su nueva faceta como empresario y en sus presentaciones de stand up.

Es más, a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el propio Maravilla invitó a boxear a Joe Saunders, el británico de 30 años dueño de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la divisional supermediano, una categoría en la que nunca combatió el púgil argentino. Esa misma publicación se hizo viral gracias a que una cuenta especializada en boxeo la compartió y el propio Saunders replicó la filmación en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a la revista The Ring, el excampeón mundial manifestó que el boxeo es su vida y que quiere volver a sentir los golpes. Maravilla Martínez, que reside actualmente en España, se mostró decepcionado por el resultado de su pelea contra Cotto, e indicó que espera que ese no sea su último combate.