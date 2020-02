Denuncian a empresa maderera por falta de cobertura médica

En Orán, trabajadores y gremio denunciaron a una empresa maderera local por la falta de cobertura médica de los trabajadores, quienes ya no pueden acceder a medicamentos para sus enfermedades crónicas.

La empresa maderera Acevedo dejó de aportar a la obra social, por lo que familiares de trabajadores con enfermedades crónicas no tienen cobertura y pidieron al sindicato que los ayude a solucionar esta desesperante circunstancia.

El secretario del Sindicato de la Madera, Leonardo Tarifa, en diálogo con El Tribuno comento que esta situación la vienen padeciendo los afiliados hace meses, "muchas veces cubrimos la medicación, pero a la fecha también fueron desafiliados del sindicato por falta de pago".

Tarifa explicó que ellos se involucraron en el tema porque funcionan además como una delegación de la obra social Ospin, "de esta manera la obra social se hacía cargo del 40% de descuento y el sindicato del otro 40%".

El gremialista comentó que realizó la desafectación de la empresa Acevedo por falta de pago de la cuota sindical y el fondo de medicamentos. "Acevedo hacía una retención indebida a los trabajadores, pero no realizaban los aportes. Hoy tres familiares directos de empleados de la firma padecen de enfermedades crónicas y lamentablemente no tienen la cobertura de la obra social, uno de ellos padece cáncer, otro diabetes, y el último artritis. Intentamos por todos los medios de mantener el diálogo con el abogado de la firma Raúl Acevedo, pero hasta la fecha no hubo voluntad de pago dejando desprotegidos a sus afiliados".

Por su parte, el letrado explicó a El Tribuno que no existe el atraso ni el desinterés por los empleados que manifiesta el sindicato. "Tenemos recibos que en uno de ellos dice que no registramos deuda anterior a junio 2018. Así también convenio de pago cancelado y recibos de entrega de dinero que desde el sindicato no imputaron a ningún concepto ni periodo mensual en particular, lo que llama la atención, pero el dinero se entregó. Inclusive el último pago se realizó ayer 22/01/2020 sin que en él hubiera consignado a qué concepto corresponde".

Esperamos que aclaren los conceptos que estamos pagando pero hasta la fecha no lo hicieron. Nos sorprende infelizmente la actitud que tomaron de llevar a los medios esta situación cuando por los canales de cobro no existe ninguna acción en contra de la empresa; contrario a ello, en oportunidad que el sindicato no quería recibir los pagos de la empresa debimos iniciar la acción para consignarlos por vía judicial como le muestro. En relación al personal, no tenemos conflicto con ninguno, y ninguna persona ni miembros de su grupo familiar se encuentran en grave estado como falsamente alega. La esposa de uno de los empleados necesita insulina mensual, la cual ante la falta de entrega del sindicato fue entregada por la empresa, constando ello en los registros respectivos y teniendo los recibos que demuestran ello. Entiendo que los temas de salud siempre impactan, pero en el presente caso no existe tal situación, queriendo el sindicato y abusándose de un tema tan delicado hacer política en beneficio propio, por lo que entiendo en este caso no hay conflicto más que alguna cuestión personal que surgió desde el sindicato. No es intención de la empresa que esto se mediatice y las prestaciones con los empleados están correctas y todas cubiertas", finalizó.