La Merced dio en el “blanco”

Deportivo La Merced, en una tarde errática y sufrida, logró mejorar su puntería y dio en el blanco a poco del final. El equipo de Martín Martos logró vencer a Peñarol por 1 a 0, en la tercera fecha de la Zona 4 del Regional Amateur.

El blanco mercedeño cumplió su objetivo se sacó de encima a un rival directo y quedó como único escolta del líder Juventud Antoniana.

La Merced y Peñarol brindaron un atractivo espectáculo que mostró dos facetas diferentes. Lo positivo fue que generaron muchas situaciones de peligro y exhibieron un juego dinámico. Lo negativo, la falta de precisión en la definición, una ventaja que no se puede dar si tienen aspiraciones.

Apenas se escuchó el pitazo inicial, la primera emoción se hizo presente; centro, cabeza de Mario Campo, mano de Mauro Mogro y penal para la visita.

Juan Cuellar, delantero del blanco, tomó la responsabilidad y remató, pero Diego Flores, arquero mirasol, ahogó el grito de gol.

La Merced, con decisión y mayor claridad, continuó buscado la ventaja, pero la falta de puntería en los delanteros y la gran labor de Ojito Flores bajo los tres palos de Peñarol, mantuvo el marcador en cero.

Los dirigidos por Martos, dueños de la primera mitad, merecieron irse al descanso en ventaja, pero no se gana por merecimientos, sino con goles, algo que no supieron resolver.

Todo cambio en la segunda mitad, Peñarol agarró las riendas desde el minuto cero y puso en aprietos a su rival. Agustín Gallo, lo más gravitante en el mirasol, de cabeza, hizo temblar el travesaño de Mariano Maino, arquero del blanco.

Peñarol tomó el protagonismo y buscó con decisión la ventaja, pero al igual que su rival, falló en lo últimos metros.

El equipo de Carlos Fretes no estaba dispuesto a dejar pasar la chance de quedarse con los tres puntos, pero cuando presumía que ambos reprobarían con “cero”, sobre el final del partido La Merced sorprendió con un centro de Fabio Giménez, que bajó de pecho Juan Cuellar y libre de marca convirtió el gol de la victoria.



PEÑAROL 0 LA MERCED 1

D. Flores M. Maino

C. Garnica M. Sánchez

P. Dáttilo J. Serrano

S. Guantay F. Giménez

A. Gordillo F. Páez

D. Galván M. Campos

M. Mogro M. Ceballos

A. Gallo C. Abregu

G. Flores F. Zamarian

L. Cruz M. González

S. Mogro J. Cuellar

DT: C. Fretes DT: M. Martos

Gol, ST: 39’ Juan Cuellar (LM). Cambios, ST: 12’ A. Paz por S. Guantay (P), 19’ E. Delgado por M. Campos (LM), 32’ P. Gutiérrez por S. Mogro (P) y D. Rodríguez por F. Zamarian (LM), 33’ F. Giménez por L. Cruz (P) y 40’ J. Bautista por M. Ceballos (LM). Incidencias, PT: 2’ Flores (P) le contuvo un penal a Cuellar (LM).

Jornada: 3° fecha - Zona 4

Estadio: Martearena

Árbitro: Mauricio Martín