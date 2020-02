El ex jugador de Los Ángeles Lakers tomó el micrófono antes del inicio del partido y recordó a su colega y al ex comisionado de la NBA, David Stern, fallecido también este año.

Homenaje de Magic Johnson a Kobe Bryant en el All Star Game de la NBA

El All Star Game de la NBA 2020 tuvo sin dudas un tinte especial por la muerte de dos hombres que marcaron la liga para siempre: David Stern y Kobe Bryant.

El ex comisionado murió el 1 de enero a los 77 años, mientras que Mamba, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, perdió la vida el 26 de enero en una tragedia aérea. Fue Earvin Magic Jonhson, ex jugador de Los Ángeles Lakers y amigo de ambos homenajeados, fue el encargado de tomar la palabra. Con los jugadores que hoy saltan al campo de juego para protagonizar un show detrás de él en silencio, el ganador de la medalla de oro en Barcelona 92 llevó a cambo un emotivo discurso.

“Perdimos dos miembros de la familia de la NBA que le dieron mucho a la liga, a nuestros fans y a nuestras comunidades a lo largo de todo el país”, comenzó a relatar antes de contar una anécdota con el ex líder de la liga estadounidense. “David Stern fue uno de los mejores comisionados que cualquier liga tuvo alguna vez. Cuando anuncié que tenía VIH en el Juego de las Estrellas en Orlando, Stern me permitió jugar el partido y me salvó la vida y la de millones de personas que viven con VIH en todo el planeta”.

Luego, habló sobre su Mamba: “Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tiene hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. Además, se destacaba su pasión de ser un gran padre y esposo”.

Luego, Magic pidió a todo el público que se tome de las manos y que se realicen 8 segundos de silencio, en memoria del hombre cuyo juego obligó a Los Lakers a colgar para siempre las camisetas 8 y 24 que usó en la franquicia californiana.

Más tarde, fue una interpretación de la cantante y actriz Jennifer Hudson quien encabezó el homenaje a Kobe y a su hija Gianna, también fallecida en la tragedia aérea en la que murieron otras siete personas el 26 de enero cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló en un cerro en Calabasas, Los Ángeles, por razones que aún se desconocen.

En memoria de Kobe Bryant, el premio MVP del All Star Game 2020 llevará el nombre del ex basquetbolista y además los dos equipos, Team LeBron y Team Giannis, lucirán las dorsales 24 y 2, este último por el número que vestía su hija.

