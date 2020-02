La policía clausuró una casa de juego clandestino

En un operativo llevado a cabo durante la semana anterior por el Ente Regulador de Juego de Azar, que se dio en el marco de los controles habituales, se concretó la suspensión de eventos no autorizados en el Valle de Siancas.

Funcionarios de Enreja actuaron contra un grupo de personas que fueron sorprendidas mientras realizaban la venta de los cartones para participar de los sorteos de un juego de bingo en forma clandestina, tras el secuestro del material en venta se radicó una denuncia en la comisaría 101 de Güemes, la que fue caratulada como juego ilegal.

El arribo de los inspectores del Ente Regulador para concretar el operativo se produjo en base a la recepción de una denuncia, donde se daba a conocer la comercialización y realización de estos bingos en Güemes, El Bordo y Campo Santo.

Sobre este hecho, Adrián Amen como vicepresidente de Enreja informó: “En esta oportunidad fuimos a El Bordo, Campo Santo y General Güemes para verificar la realización de distintos eventos no autorizados, esta operatoria se ha transformado en una modalidad donde personas fuera del marco de la ley realizan juegos en casas de familias, con beneficios personales y no como establece la ley con fines sociales”, indicó el funcionario.

Y dejó en claro además sobre la gravedad del delito que se está cometiendo: “Realizamos una nueva denuncia en contra de esta actividad clandestina, vamos a profundizar la tarea en todo el interior provincial. El juego ilegal en nuestro país dejó de ser una contravención para convertirse en un delito penal y está contemplado en el artículo 10º de la ley 27.346, donde se indica que será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente, la que en este caso es el Ente Regulador del Juego de Azar”.

Amen también quiso destacar que desde el organismo se abren las puertas a todos los ciudadanos interesados en realizar este tipo de eventos. “Nosotros invitamos a quienes quieran realizar un bingo por ejemplo a que se acerquen porque aquí tendrán todo el asesoramiento, pero deben hacerlo en forma legal por medio del Ente Regulador”.

Cabe recordar que en enero del 2019 hubo denuncias peor parte del Ente Regulador contra dirigentes barriales del departamento Gral. Güemes, por la realización de juegos clandestinos en distintos domicilios particulares detectados en los tres municipios.

En esa oportunidad, las denuncias por estafas también fueron radicadas en la comisaría 101 de Güemes. Al igual que en este último operativo de control, la inspección también fue como respuesta a la recepción de denuncias.