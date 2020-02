El Gobierno adelantó que en junio termina la doble indemnización

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hoy que la doble indemnización por despido "está vigente por 180 días, hasta junio, y no hay ninguna vocación de prorrogarla". "La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación por prorrogarla", enfatizó el ministro.

Este lunes, el Gobierno aclaró que la doble indemnización no alcanzará a los trabajadores estatales, por lo cual solo se encuentra vigente para los del sector privado.

El beneficio había sido anunciado por el presidente Alberto Fernández poco después de asumir, pero no había distinción entre el sector público y el privado, algo que finalmente se aclaró de manera oficial.

Por otra parte, el funcionario consideró que éste "es un buen momento para ir trabajando con paritarias un poco más breves, para negociar sobre hechos reales y no sobre pronósticos. Eso me parece lo más prudente".

Moroni justificó, además, por qué no está de acuerdo con aplicar cláusulas gatillo en las negociaciones salariales que se realicen este año. "Las cláusulas gatillo tuvo vigencia hace un par de años, con inflación creciente. Entonces, si vamos a un modelo de inflación decreciente, los mecanismos salariales deben ir adaptándose a ese modelo", consideró el ministro, en declaraciones a radio Continental.

A su criterio, "en la medida que los hechos muestren que la política de desindexación de la economía dé resultado, estoy seguro que las negociaciones salariales se van a ir adaptándose a eso". También, resaltó: "No veo una actitud irresponsable de los sindicatos ni de los empresarios".

"Por eso, claramente las negociaciones colectivas se van a ir acercando a la pauta de indexación que tenga la economía", enfatizó. Por último, ratificó que el Gobierno no impulsará una reforma laboral: "No hay ninguna vocación de hacerla. Pero sí hay convenios que han quedado desactualizados, y sobre eso hay que trabajar", comentó.