Tinelli negó que San Lorenzo vaya a sancionar a los Romero

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, negó hoy que el club vaya a sancionar a los hermanos Ángel y Óscar Romero tras haber tenido un cruce con el entrenador Diego Monarriz.

“Seguramente en el fútbol argentino se espera la carnicería, yo soy alguien de diálogo y conciliar. Por encima de todo, está el club. Por eso vine temprano a la práctica y hablé con todos”, manifestó en una improvisada rueda de prensa.

Más allá de que Tinelli le bajó el tono a la situación y manifestó hubo ‘muchas suposiciones e interpretaciones‘, el DT en el entretiempo de la derrota ante Talleres decidió sacar a Óscar y su mellizo le recriminó la decisión y Monarriz también optó que no salga a la cancha.

“Yo no viajé a Córdoba y con todo lo ocurrido, quería venir a la práctica y charlas con el plantel y el cuerpo técnico para que me quede claro todo. Lo más importante acá es San Lorenzo y de esto salimos con todos. Y se lo dije a todos”, indicó.

Incluso, Tinelli brindó detalles sobre lo ocurrido: “Primero hablé mucho yo, de la imagen que quiero par el club. Se sucedieron una serie de hechos extraños y todos aceptaron sus errores. Lo que hay que hacer es tratar de no cortar al que comete el error, ya que puede recapacitar porque todos somos seres humanos”.