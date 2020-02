El Gobernador de Jujuy le exigió a "la Negra" Vernaci que se disculpe

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, le exigió a Elizabeth "La Negra" Vernaci que se disculpe por la frase "Jujuy es Bolivia", que dijo durante su programa de radio, por entender que cuestiona la pertenencia de la provincia al país.

En una carta abierta que publicó en su perfil de Facebook, el mandatario provincial repudió la "falta de respeto y la forma en que descalifica al pueblo jujeño y a la provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo argentino".

"Me molesta mucho y me duele que usted y su equipo se rían de nosotros. Debe saber señora que el Pueblo del Norte fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy usted y yo podamos con orgullo decir que somos argentinos", escribió Morales.



Tras hacer una breve reseña histórica, social y geográfica de la provincia, el gobernador agregó que "nos ofende que no sepa esto y que niegue nuestra condición de argentinos, pero ofende también al pueblo boliviano que es un gran pueblo y que además si no fuera por ellos también usted hoy no sería argentina".

Y concluyó: "Creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento. Le exijo que se disculpe con el pueblo jujeño y con la provincia de Jujuy".