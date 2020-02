Gimnasia, en busca de clasificación anticipada

Gimnasia y Tiro, muy cerca de cumplir su primer objetivo, intentará sumar una nueva victoria que le asegure la clasificación de forma anticipada frente a un urgido San Antonio, al que visitará en el estadio Martearena, a partir de las 17, correspondiente a la cuarta fecha de la zona 5 del Regional Amateur.

El equipo de Sergio Maza, único líder e invicto, ganó en todas sus presentaciones y, en caso de volver a adjudicarse un triunfo, se asegurará un lugar en la siguiente fase del torneo.

El técnico albiceleste intentará que sus muchachos revaliden la importante victoria que consiguieron el viernes pasado en el Gigante del Norte, donde vencieron bajo una torrencial lluvia a Juventud Unida de Trancas (Tucumán) 3 a 2.

Gimnasia deberá mejorar lo que fue su última producción si pretende son sufrir algún sobresalto, porque si bien mereció ganar frente a los tucumano, casi se le escaparon los tres puntos.

Maza apostaría por el mismo once que logró la tercera victoria consecutiva ante Juventud.

Muy diferente es el presente de San Antonio, el domingo pasado sufrió una dura e inesperada cachetada en Gral. Güemes, al caer con Redes de la Patria por 1 a 0.

La villa padeció una convulsionada semana en la previa al duelo con Redes, Raúl Olarte había presentando la renuncia, pero luego reconsideró su decisión y optó por continuar en el cargo.

El DT de San Antonio, si bien no confirmó el equipo, tendría pensado realizar algunas variantes. Olarte es consciente de que necesitan con urgencia de una victoria o al menos no perder, para seguir en carrera buscando la clasificación.