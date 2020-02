La vigencia de un líder

Hace once años el salteño Maximiliano Díaz se convirtió en el mejor saltador de triple del país. De ese tiempo a este presente vivió muchas experiencias, resultados positivos, otros no tanto, pero hay algo que no cambió: sigue siendo el mejor atleta argentino en su modalidad.

Ayer, en el primer Campeonato Sudamericano Indoor (bajo techo), que se realizó en Cochabamba, quebró por tercera vez su récord personal en salto triple dejando en claro su vigencia a poco más de una década del salto en 2009 que lo catapultó a la cima del ranking argentino. Díaz estableció como nueva marca nacional 16,52 metros, que además le permitió ser tercero en el certamen que se realizó en Bolivia.

En 2009, Díaz se adueñó del récord argentino de salto triple con una marca de 16,43 metros; dos años después estiró la marca a 16,51 que lo llevó a ser campeón del Sudamericano que se realizó en Buenos Aires; además ese triunfo cortó una racha de 80 años sin campeones argentino a nivel sudamericano en salto triple.

Ayer, en su segundo torneo del año, estableció el nuevo récord argentino con 16,52 metros y se subió al podio en el primer certamen continental de atletismo bajo techo. Solo fue superado por los brasileños Alexsandro Nascimento de Melo (17,10 m) y Mateus Adao de Sa (16,62 m).

Ya en su segundo intento de 16,29 metros había mejorado el tope nacional indoor que Carlos Gambetta mantenía con 16,24 desde 1987 en Pullman. Y en el tercer intento fijó un nuevo tope de 16,52, superior inclusive en 1 centímetro a su primado nacional al aire libre que fijara en aquel recordado evento en Buenos Aires 2011.

En la misma competencia y modalidad estuvo otro salteño, Federico Guerrero, que también logró su mejor marca personal con 15,55 metros. Ese registro le permitió ubicarse en el sexto puesto del Sudamericano indoor y colocarse en el noveno puesto del ranking argentino de todos los tiempos.

Guerrero también participó el sábado pasado en la prueba de salto en largo done finalizó noveno con un registro de 6,86 metros; aquí también brilló el brasileño Alexsandro Nascimiento de Melo ganando la competencia con 8,08 metros.

Díaz y Guerrero compitieron el jueves pasado en un encuentro internacional realizado taen Cochabamba; allí Maxi se quedó con el primer puesto y Fede fue tercero. Sumado a los resultados del fin de semana, ambos tuvieron un buen comienzo de temporada y ya apuntan hacia los próximos compromisos.