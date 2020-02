Por las lluvias, cayó parte del cielorraso del colegio M. Moreno

Como una consecuencia de las constantes lluvias caídas durante el mes de febrero, el cielorraso que recubre el techo de una de las alas de la parte superior del colegio secundario Dr. Mariano Moreno de la ciudad de Gral. Güemes se vino abajo debido a la humedad generada por la acumulación de agua, que logra filtrarse por las tejas que están muy deterioradas.

El incidente se produjo en la madrugada del martes 18, así lo informó la Prof. Elina Di Marco como directora de la institución.

“Alrededor de la una de la madrugada recibí un llamado por parte de la profesora Marta Pastrana, quien es la directora del Instituto Superior Amadeo Sirolli, que comparte nuestras instalaciones en horario nocturno, ella me informó sobre la caída de la mampostería del techo”.

Si bien fue algo sorpresivo, estaba dentro de lo previsible debido a que el problema de tejas rotas en el techo y la aparición de manchas de humedad ya había sido denunciada el año anterior.

“Este es un problema que lo tenemos desde hace un par de años, ya habíamos elevado un informe al Ministerio de Educación explicando la situación, donde solicitamos el recambio de las tejas de los techos porque por allí penetra el agua ya que están muy deterioradas”, manifestó la directora.

Hubo una respuesta por parte del Ministerio a las denuncias elevadas, pero solo se limitó al envío de 30 tejas para el recambio, algo totalmente insuficiente para brindar una solución definitiva al problema mencionado.

“Con la cantidad de tejas que me enviaron en esa oportunidad no pudimos solucionar nada, lo que se debe hacer es recambiar todas las tejas, todo el techo de la parte superior del colegio tiene sus tejas rotas, el problema es bastante grande, no se trata solo de los pedazos que cayeron, sino de toda la humedad presente, se pueden apreciar manchas por todos lados”.

El ala izquierda, afectada

Con respecto a la manera en que podría afectar este problema el normal desarrollo de las actividades educativas, dijo que “este problema afecta a todo el pasillo superior en su ala izquierda, allí deberemos clausurar cuatro aulas, lo que me obligaría a reubicar a esos alumnos, pero este colegio no cuenta con más aulas, esa va a ser una tarea que nos va a costar resolver; de todas maneras, eso es algo que deberá decidir el Ministerio de Educación. Por mi parte estoy elaborando el correspondiente informe de la situación, el cual debo elevar junto con las correspondientes imágenes”, explicó Elina Di Marco.

Para tener una idea más clara del grado de afectación de los techos, la directora recurrió a la colaboración del municipio, “vino un ingeniero enviado por la Municipalidad, él realizó un exhaustivo relevamiento de la situación, por lo que nos dijo que el lugar no sería seguro para los alumnos. El trabajo de refacción deberá afectar a todo el techado, pero repito que la última palabra vendrá desde el Ministerio de Educación”.

Malas expectativas

“Por mi parte, y en base a cómo viene el clima, creo que las lluvias van a continuar, por lo tanto sería aconsejable pensar en una clausura del sector y en el traslado de los alumnos, también creo que sería más apropiado poner chapas en lugar de tejas nuevas”, finalizó expresando la Prof. Di Marzo, quien aseguró además que las clases van a comenzar como estaban programadas, debido a que el resto del colegio, a pesar de ser más viejo en cuanto a su construcción, se encuentra en perfectas condiciones.