Salta Vóley no sale de la derrota en el Argentino

Una contundente victoria por 3 a 0 consiguió anoche Policial de Formosa sobre Salta Vóley, en una nueva jornada del Torneo Argentino de Clubes. La eficacia de los formoseños pudo mucho más que las ganas de los salteños en el microestadio Delmi, donde un gran número de personas se acercó a observar el penúltimo partido de los locales en la fase regular.

Los parciales de la victoria visitante fueron 25 a 17, 25 a 16 y 25 a 21. Con esta nueva derrota, los dirigidos por Juan Ulloa sumaron su sexta caída consecutiva y se mantienen en el último lugar de la zona A. Cabe destacar que Salta Voley solo venció a Instituto Pellegrini de Tucumán por 3 a 0 en su debut y luego sumó solo derrotas.

El conjunto salteño volverá a presentarse esta noche, en el mismo escenario desde las 21, para cerrar la primera fase del Argentino. El rival será Regatas de Corrientes, penúltimo en la tabla del grupo. A quienes asistan esta noche se le solicitará un alimento no perecedero a modo de entrada, pero no será excluyente para el ingreso al estadio.

A pesar de la continuas derrotas, Salta Vóley ya tiene un lugar asegurado en la siguiente instancia del Argentino de Clubes organizado por la Federación de Vóleibol Argentino. También tiene asegurada la plaza para la temporada 2021. Si estará en juego esta noche la posibilidad de integrar una zona más accesible en la siguiente instancia.

Si Salta Vóley pierde nuevamente quedará condenado al último puesto e irá a jugar un triangular en San Juan junto a un ganador de grupo y otro que haya finalizado segundo. Si terminar tercero se presentará en Santa Fe contra otro ganador de grupo y otro que haya finalizado tercero.

En tanto, Policial mantiene su invicto, no perdió sets en la competencia y es uno de los firmes candidatos al ascenso.