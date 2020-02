Ciro Pertossi: “Los internos nos dicen que nos pueden lastimar”

Ciro Pertossi, uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró ayer en su indagatoria ante la Justicia que están soportando "la presión de los medios" y que son amenazados por otros presos de la cárcel de Dolores que les dicen que los "pueden lastimar". Además, sostuvo que la fiscal Verónica Zamboni le genera "desconfianza". También habló Máximo Thomsen, quien solicitó la presencia del juez de Garantías.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Thomsen y Pertossi fueron los primeros dos rugbiers en ser llamados a indagatoria y se negaron a declarar formalmente ante la fiscal, aunque le hicieron cuestionamientos respecto a la instrucción y a la anterior indagatoria del 19 de enero pasado, al día siguiente de ser detenidos, informaron fuentes judiciales.

Las nuevas indagatorias a los ocho rugbiers se demoraron cuatro horas en comenzar, luego de que su abogado exigiera la presencia del juez de Garantías de la causa.

El primero en ser convocado a la indagatoria fue Thomsen, quien tras mantener su entrevista previa con su defensor, Hugo Tomei, solicitó para su "tranquilidad" en el desarrollo de la audiencia, que esté presente en el acto el juez de Garantías de la causa, David Mancinelli.

Por ello, desde la fiscalía se convocó por escrito al magistrado, quien alrededor de las 12 -cuatro horas después del horario pautado por la fiscal para el inicio de las indagatorias-, arribó para poder dar comienzo a las audiencias.

Las siguientes son las frases más importantes de la indagatoria a Ciro Pertossi:

- "Yo declararía pero no frente a (la fiscal Verónica) Zamboni porque me genera desconfianza porque no sé si lo que yo voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando".

- "Lo único que queremos es que todo esto termine. Tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios, de los presos que nos vienen amenazando cada día".

- "Los propios internos nos dicen que a nosotros nos pueden lastimar".

- "Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo".

- "La fiscal nos mintió y nos escondió cosas".

Audios

Tres mensajes de audio enviados por los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa al grupo de WhatsApp que crearon durante las vacaciones, fueron difundidos públicamente en las últimas horas aunque conformaron parte de la prueba que utilizó el juez de la causa para dictarles la prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado de la víctima.

En el requerimiento de la prisión preventiva de la fiscal Verónica Zamboni consta una transcripción de los audios y mensajes que los rugbiers se enviaban al grupo "losdeboca3" momentos después del crimen de Fernando la madrugada del 18 de enero pasado en Villa Gesell.

En el primero de los audios se escucha a Lucas Pertossi cuando dice a sus amigos que Fernando "caducó".

Ese mensaje fue enviado a las 4.55 de la madrugada del 18 de enero pasado: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".

Luego, un segundo mensaje de audio enviado por el mismo imputado casi inmediatamente después dice: "Estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo... es más lolo este Ciro".

El tercero de los audios pertenece a Ciro Pertossi enviado a las 6.06 de la madrugada que dice "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".