En una crisis interna, Godoy abandona su puesto en el PJ

Tres meses después de que el Partido Justicialista (PJ) de Salta hiciera una de sus peores elecciones y no consiguiera ocupar ningún cargo ejecutivo ni legislativo en la capital provincial, el presidente de la Comisión de Acción Política del partido, Manuel Santiago Godoy, anunció que dejará su puesto.

La decisión no causó sorpresa en el seno del partido, donde Godoy ya había anticipado su intención de dar un paso al costado, aunque no se había fijado plazos. No obstante, el también extitular de la Cámara Baja provincial, aún no presentó formalmente su renuncia.

Más allá de las formalidades, la decisión de "El Indio" ya empezó a generar repercusión en el arco político provincial. Ayer, consultado por El Tribuno, el ministro de Gobierno Ricardo Villada señaló que se abre una oportunidad para que el partido "recupere su esencia".

Por estos días el PJ diagrama un grupo de trabajo por si el Gobierno convoca a debatir la reforma política, para fijar posición al respecto.

Luego de los actos recordatorios de la Batalla de Salta, Villada abogó porque la decisión de Godoy "sirva para que el PJ vuelva a recuperar su esencia, que vuelva a recuperar la participación de tanta gente, como es mi caso, que nos hemos ido".

"Que permita una renovación y, fundamentalmente, una presencia más efectiva del partido en la vida de los salteños y no en la vida de pocos", manifestó.

Por su parte, el vicepresidente primero a cargo de la Presidencia del partido, Pablo Kosiner, admitió a El Tribuno que no le sorprendió la decisión de Godoy porque "ya había manifestado su intención de dar un paso al costado para iniciar una etapa fuera de ocupar cargos partidarios".

El miércoles por la noche, Godoy publicó en una de sus redes sociales una carta en la que sostiene que "hoy nuestra prioridad debe ser enfocarse en solucionar la crisis que vivimos en el norte provincial y la implementación de políticas para generar trabajo y la reactivación de la economía".

"Por eso todos nuestros esfuerzos como partido deben concentrarse en colaborar con el Gobierno nacional, conducido por Alberto y Cristina, que se están encargando de estas cuestiones, tal como podemos verlo con la ayuda que llega a Salta tanto a nivel económico, material y también humano", manifiesta el escrito del legislador provincial.

Godoy recordó que "durante el último congreso partidario que se realizó en San Antonio de los Cobres, hice el planteo de convocar a una renovación de autoridades, con el objetivo de avanzar en el alineamiento con el gobierno peronista nacional", y advirtió que "Fernández tiene la difícil tarea de revertir cuatro años de macrismo, cuya única política fue endeudarse a niveles nunca vistos en la historia del país, que empobrecieron a los argentinos y que repercutió en esta funesta actualidad de pobreza y hambre en Salta, que inclusive fue apoyada en la provincia por un sector dirigencial que hoy se dice justicialista".

Al margen de la crítica severa que Godoy realiza de la clase dirigente que conduce la provincia desde el 10 de diciembre último, otro punto que también puede jugar fuerte en su decisión es el hecho de haber perdido la presidencia de la Cámara de Diputados a manos de Esteban Amat, situación que lo dejó frente a una inédita orfandad de poder tras más de 20 años de mover los hilos de la Casa de los Leones.

"Ya pasaron más de cuatro meses de la propuesta que realicé, pero nada de eso sucedió, por el contrario se avanza en otro rumbo con el cual no estoy de acuerdo" y "ante esto, y considerando que no estamos en condiciones de inmovilizarnos por disputas internas, es que presento mi renuncia a la presidencia de la CAP", disparó.

Finalmente, sostuvo que "a partir de ahora seguiré, como siempre lo hice, militando como afiliado y desde mi banca de diputado, levantando hasta el último día las banderas del peronismo, que no son otras que la defensa del pueblo y la de los trabajadores".