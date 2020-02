Gallardo: “El gran desafío es ganar el campeonato”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que “el desafío es ganar este campeonato pero es algo plural, en equipo, gestionamos un todo, los desafíos personales son otros y van por la vida”.

En conferencia de prensa, en el predio de Ezeiza, Gallardo se refirió al equipo titular para enfrentar a Estudiantes al señalar que va a depender de la lesión de Lucas Martínez Quarta y agregó: “Hay que evaluarlo a ver qué pasa con los estudios y mañana a la tarde evaluaremos cual es la condición para saber si puede jugar”.

Ante la posibilidad de la sanciones por amarillas que pueden complicar al equipo, el Muñeco avisó: “Deben tener los cuidados normales, no jugar condicionados porque no es bueno para el equipo y hay que evitar amonestaciones estúpidas por protestas o por faltas innecesarias”.

Al ser consultado sobre cuestionamientos de un juego violento del equipo, se quejó y respondió que “es tendencioso ese comentario, porque si bien hay situaciones marcadas como lo de Suárez (fuerte infracción a un jugador de Banfield), también nos pasa a nosotros y no andamos mostrando las imágenes”.

Gallardo también explicó que River había “errado muchos penales, pero es una racha porque la técnica de la pegada se entrena todos los días, lo que no se puede es manejar los contextos”.

“Te lo dice uno que acá la clavaba en los ángulos y luego podía errar, hasta Maradona erró 5 penales y por más que hagamos un campeonato de penales es algo que luego en el partido no sucede, tiene que patear el que se siente con confianza”, agregó.