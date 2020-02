Dib Ashur: "Necesitamos ayuda de la Nación, Salta cerró 2019 con déficit de mil millones"

El ministro de Economía y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Dib Ashur, aseguró que Salta "necesita ayuda del Gobierno de la Nación" para afrontar las paritarias este año porque 2019 cerró con un déficit de mil millones de pesos. Su antecesor en el cargo, Emiliano Estrada, había dicho hace días que hasta octubre Salta tenía más de 2.300 millones de pesos de superávit y que estaba en condiciones de "tener un año tranquilo".

Funcionarios provinciales se reunieron ayer en el Grand Bourg con referentes gremiales de educación, salud, seguridad y administración central para iniciar las negociaciones salariales. Fue un encuentro previo a otro que se realizará el miércoles, día en que también se darán las paritarias a nivel nacional.

Consultado sobre las condiciones en las que está la Provincia para aumentar el salario a los empleados estatales, Dib Ashur respondió: "Necesitamos la ayuda de Nación lógicamente, porque la Provincia cerró 2019 con un déficit de más de mil millones de pesos, con lo cual estamos en una situación muy compleja y de mucha incertidumbre sobre lo que va a venir en los próximos meses".

En una entrevista que publicó el lunes El Tribuno, Estrada había detallado: "Si vemos hasta los últimos datos publicados en octubre (la Provincia) cuenta con más de 2.300 millones de pesos de superávit fiscal. Cuando yo me fui estábamos arriba de los 3.000 millones".

El ministro de Economía de Salta hasta agosto de 2019 y ahora subsecretario de Provincias de la Nación agregó que Salta está "en condiciones de tener un año tranquilo".

Inflación

Roberto Dib Ashur expresó ayer que "es una gran definición" tener este año paritarias nacionales "que desde hace cuatro años no había". "Se recupera la institucionalidad nuevamente y a partir de acá se recobra el diálogo y se empiezan a fijar objetivos nacionales. Uno de ellos es que este año le ganemos a la inflación con una estrategia que podamos implementar como Nación Argentina, sentadas todas las provincias, la Nación y los sindicatos", definió el funcionario.

El ministro anticipó que el miércoles se llevarán adelante reuniones por sectores. "Nos vamos a encontrar para atender cada uno de los temas, no solamente lo que tiene que ver con lo salarial sino cuestiones puntuales de cada área, por ejemplo, con la docencia, además de titularizaciones, la cuestión de los concursos, la carrera docente, el equipamiento, el inicio de clases, entre otros temas". Para el miércoles está convocada también la paritaria nacional.

"En materia económica nosotros sabemos que Argentina está en una negociación de deuda muy importante. Lo que tiene que pagar de deuda el país este año equivale a más de 40 presupuestos de Salta, es decir la negociación de deuda nacional es importantísima para saber con qué recursos vamos a contar este año. No tenemos un presupuesto todavía nacional, con lo cual no podemos tener un presupuesto provincial y no podemos comprometer erogaciones extraordinarias hasta que no tengamos ese presupuesto".

Tras la reunión, la secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Viviana Figueroa, expresó: "Básicamente esta reunión era para conocer el panorama financiero en que se encuentra la Provincia. A partir del miércoles seremos citados para empezar la negociación salarial. Por la difícil situación que está atravesando el país vemos que va a ser bastante duro pero somos optimistas ya que el ministro de Nación dijo que los salarios docentes van a superar la inflación, así que estamos confiados".

Consultada sobre la suba que pedirán, la referente gremial aseguró que "por ahora no hay un número". Agregó que "no podría decir" si el inicio de clases será normal. "Tenemos que ver qué sale de la reunión del miércoles en Nación y justo ese día acá también estamos convocados", acotó.

El referente gremial de AMET, Juan López, señaló: "Pronto tendremos un contacto directo con los números. Veremos qué ofrece el Gobierno y expresaremos nuestra postura". En tanto, Gustavo Soto, referente de UPCN, valoró el diálogo. "Vamos confiados a la próxima reunión. Todavía no hablamos de ningún porcentaje pero se remarcó por parte de los ministros que hay intención del Gobierno de ganarle a la inflación".

Fruto de la cláusula

De la reunión que se llevó a cabo ayer también participaron los ministros de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y Salud Pública, Josefina Medrano.

Villada expresó: "Creemos que este debe ser el marco de discusión para lograr que este año los salarios de los empleados públicos puedan llegar a competirle a la inflación y que no ocurra lo que ha pasado en años anteriores, que pese a los aumentos nominales, fruto de cláusulas gatillo y demás, la verdad que han perdido de manera permanente".

Sostuvo que el presupuesto provincial depende aproximadamente en un 80% de los recursos de Nación. "Estamos aquí discutiendo con los gremios, de manera institucional, en el marco que ha fijado el Gobierno de la Nación, con paritarias centralizadas y esperando que en definitiva culminen los procesos de negociación de la deuda y los de aprobación de los presupuestos".

Consultado sobre si el inicio de clases será normal, el ministro Villada respondió: "Esperemos que, por los chicos y las familias, sí. Confiamos en que se va a llegar a los acuerdos necesarios para que nuestros chicos estén en las escuelas como debe ser".