“Hicimos una fuerte inversión en Rivadavia pero no alcanzó”

Juan Manuel Urtubey regresó de España. A dos meses de dejar de ser gobernador de Salta, habló sobre la crisis que vive el norte y el Chaco salteño, donde niños mueren por desnutrición o por otras afecciones propias de la extrema vulnerabilidad. Dijo que invirtió 250 millones de dólares en el departamento de Rivadavia y admitió que no fue suficiente. Sostiene que mejoraron los índices de mortalidad infantil, aunque aseveró: “Vos no podés celebrar que bajaste las estadísticas, pero lo que marca es que elegiste el camino correcto”.

Días atrás, el gobernador Sáenz dijo que hubo un velo de mentira con respecto a las muertes por desnutrición, haciendo alusión a que se ocultaron....

Ayer (por el jueves) me acordaba del tema porque en los teléfonos te aparecen fotos del mismo día de otro año, como un recuerdo. Y me apareció una foto de una solicitada en diario El Tribuno, hace nueve años, un 20 de febrero, en la que hablo sobre la desnutrición y la mortalidad infantil. Todos los años en los mensajes que di en la Legislatura estuvo presente y en los medios de comunicación los hemos hablado una infinidad de veces...

Sí me parece muy positivo que haya una toma de conciencia fuerte en el tema. Las cosas se resuelven tomando conciencia y haciéndose cargo, nosotros como sociedad. Yo veía los datos de mortalidad infantil desde la recuperación de la democracia para acá, por tomar los últimos 30 años. Salta tenía casi el 33 por mil mientras que la Nación tenía el 24 por mil. Hoy prácticamente estamos en el mismo punto. Salta está en el 9,6 y la Nación está en el 8,8. Prácticamente el problema de Salta ya está estandarizado con el problema de Argentina. ¿Cómo se logró? Todos los que vinieron: Cornejo, Ulloa, Juan Carlos Romero, mi gestión y ahora ésta, todos seguimos una línea en términos de trabajar para ir logrando una reducción mucho más importante que la nacional en un contexto muy desfavorable. Tenemos lugares como Rivadavia con una enorme inequidad, con un problema muy serio, el segundo departamento de acuerdo al Indec de mayores necesidades básicas insatisfechas de la Argentina. Aún en ese contexto, tener los indicadores sanitarios promedio de la Argentina habla no de los políticos ni de los gobernantes, sino de un enorme equipo que tiene Salta con agente sanitarios, médicos, enfermeros, gente muy comprometida, que va siguiendo día a día a la familia. Si todos tomamos conciencia vamos a poder vencer este flagelo.

¿Concretamente que hizo el Ministerio de Primera Infancia?

La verdad que es una cuestión administrativa. La tarea del Ministerio de Primera Infancia era de coordinación de la actividad operativa de Salud, Educación, Seguridad. Vamos al ejemplo puntual de Rivadavia, donde hicimos más de 450 pozos. Antes tenés que tener luz porque si hacés un pozo y no tenés luz, no podés sacar el agua. Entonces tiene que estar obra pública. Para poder hacerlo, tenés que tener caminos, entonces tiene que estar Vialidad. La idea era que en lugares de fuerte vulnerabilidad estén coordinadas todas las áreas a través de un ministerio, en este caso fue Primera Infancia.

¿Y los acuerdos con Conín y otras organizaciones?

El problema de déficit nutricional hoy está en los niveles promedio nacional, en el 2,1 y el 1,4, si estamos hablando de niños de menos de dos y de dos a cinco años. O sea el trabajo fue exitoso. No solo es Conin... La actividad del gobierno no se descentralizó, sigue siendo del gobierno. En la provincia de Salta hay cientos de fundaciones que trabajan vinculadas a cuestiones de distintas vulnerabilidades de niños. Más allá que se discute mucho, Abel Albino para mí es un profesional respetable. Obviamente puedo coincidir o no con posiciones en otra cosa, pero creo que el mundo lo respeta. Pero lo corramos a él. Yo las conozco a las personas que están ahí, mujeres que trabajan y están en el centro a las 7 de la mañana atendiendo a los chicos y se van a las 10 de la noche, y no son sus hijos. No estoy hablando de Conin, sino de centenares de fundaciones que trabajan con chicos. Yo respeto el trabajo que hacen las fundaciones. A veces se estigmatiza por una cuestión política. Pero hay mucha gente comprometida.

Durante su gestión en Primera Infancia se habló del uso de la inteligencia artificial para prevenir ante situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasó entonces?

Y justamente gracias a eso nosotros bajamos, teníamos más de 500 chicos en severos canales de desnutrición y bajaron a 140. Claramente algo ha funcionado. Es un drama pero evidentemente te fue mejor que antes. Vos no podés celebrar que bajaste las estadísticas, pero lo que marca es que elegiste el camino correcto, evidentemente va mejorando.

Un directivo de Naciones Unidas comparó la situación que se vive en Salta con la de Sudán...

Si vos tomás el departamento Rivadavia, que tiene el 49,10% de hogares con necesidades básicas insatisfechas, tenés que compararlos, al igual que a Ramón Lista (Formosa) u otros departamentos, con esos indicadores. Esto es un dato de la realidad y convive aquí. Por eso, nosotros generamos una inversión enorme en el departamento Rivadavia para tratar de revertir eso. Ahora tenemos de nuevo el censo este año y vamos a ver si hemos logrado mover el amperímetro. Esto le generó a la Provincia una inversión de 250 millones de dólares, ¿alcanzó? No alcanza. No estamos dando cuenta que no alcanza, porque tenés que invertir esa plata todos los años. Unos 250 millones de dólares es casi el 14% del total de obra pública que yo hice durante los doce años, en un departamento donde vive el 2,5% de la población. Pero bueno hay que ocuparse.

Eso hace ruido, ya que en la ejecución presupuestaria de 2019 se evidencia que se invirtió un 5% del presupuesto en obra pública. ¿Entonces fue esa la prioridad?

El año pasado fue especial, se cayó la Argentina, vamos a ser franco. El año pasado tuvimos la peor devaluación en muchos años, no se cayó el gobierno nacional no sé por qué. Nosotros pudimos sostener la estantería de la mejor manera posible. Pero estamos hablando de una gestión que hizo una ruta, que significó una inversión de más de 70 millones de dólares. Si vos no tenés la ruta no podés hacer nada de eso. En el departamento Rivadavia se hicieron 25 escuelas. En el departamento Rivadavia hay luz eléctrica, no había... la gente se olvida. Hicimos el tendido de media (tensión) desde Campo Durán hasta Misión La Paz y de ahí a cada uno de los parajes, además de las redes de agua. ¿Alcanza? No alcanza porque el 70% de la población es rural. Y eso te genera más costos.

Su gestión tuvo varios picos de muertes por desnutrición, ¿por qué?, ¿y por qué ocurrió de nuevo?

Bajamos la mortalidad infantil del 15,4 al 9,6, con lo cual son menos. Todos los años se trabaja muy fuerte en el operativo estival. En el verano 18/19 hicimos más de 9 mil atenciones, más de 300 derivaciones, fue un operativo muy grande y en alguna medida nos fue un poco mejor. A veces hay situaciones que tienen que ver con el clima. Pero hay un dato de la realidad: el pico siempre está en el verano.

Es una historia que se repite y no podemos amortiguar esa realidad...

Vamos a ser honestos. El año que yo asumí en el gobierno, la mortalidad infantil se llevó 385 niños, este último año, creo, no tengo los datos de los últimos días, no llegaron a 200, es casi la mitad. O sea es un drama igual. Pero por lo menos la mitad de las familias que antes hubiesen tenido un drama hoy no lo tienen, porque todas esas políticas lograron mitigar. Hemos demostrado en los últimos 30 años que Salta ha sido la más exitosa en bajar (la tasa), lo que pasa es que todavía no se termina de resolver el problema. La tasa de mortalidad infantil de Salta es similar a la de la mitad de las provincias argentinas. Es decir que en la mitad de las provincias argentinas pasa lo mismo que aquí. Nosotros nos hacemos cargo, y yo me hago cargo porque fui gobernador.

El presidente Alberto Fernández dijo que los chicos en Salta se mueren por el agua que toman. ¿Cuál fue el proyecto de agua en su gestión?

Hoy la provincia de Salta tiene un 91% de abastecimiento de agua potable. En el país está en el 84%, Salta está por arriba de la media nacional. Se han incorporado 50 mil nuevas familias usuarias de agua. Los centros urbanos del departamento Rivadavia tienen provisión de agua. Tenemos problemas con las comunidades rurales donde es muy difícil llegar. Es toda una tarea que hayamos hecho 450 pozos.

¿Por qué volvió de España?

Esta es mi casa, cuando te vas tenés que volver. Entre vacaciones, tenía que organizar algunas cosas para la participación y la organización de un foro mundial de mediación, a fines de marzo. También tengo alguna otra actividad académica en Cambridge y Londres. Además ya empiezan las clases, hacer un poco de padre para después volver a viajar.

La Universidad de Loyola, España, publicó un tuit diciendo que usted no había sido invitado para enseñar y no formaba parte del claustro.

No soy profesor, no sé de dónde salió eso.

Acaso usted no dijo que fue invitado por la Universidad de Loyola...

Yo fui invitado por la Universidad de Loyola y el Foro Mundial de Mediación para participar del foro mundial de mediación, pero mal puedo yo trabajar en relación de dependencia en Europa no siendo europeo y sin visa de trabajo. Yo vivo aquí en Salta.

¿Su rol en el foro será moderador?

Sí, correcto.

¿Lo organiza la Provincia de Salta?

Lo organiza la Universidad de Loyola y el Foro Mundial de Mediación. Eso es un absurdo. Yo no soy gobernador de Salta, es un actividad privada mía.