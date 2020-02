Guido Pella se baja de la Copa Davis por una lesión

El bahiense Guido Pella decidió hacer un alto en su carrera, debido a que tiene una lesión en el pie y por ese motivo no estará en el equipo de Copa Davis que disputará la serie ante Colombia, en marzo próximo.

Pella indicó que la lesión la arrastra desde el Abierto de Australia y debió infiltrase para poder disputar los torneos de Córdoba, Buenos Aires y Río de Janeiro.

En su cuenta de Instagram, Pella reconoció sus problemas físicos y dijo que volverá a jugar cuando su físico esté “al 100%”, dado que hace rato viene padeciendo lesiones.

“Hola a todos! Quería tomarme 5 minutos para contarles algo de lo que no suelo hablar pero creo que en este momento es importante para mi decirlo. Desde hace 1 mes, más precisamente desde la tercera ronda de Australia, estoy luchando contra mi físico como pocas veces en mi carrera. me recomendaron que pare para recuperarme pero no escuché porque tenía muchas ganas de jugar en casa esas dos semanas aún sabiendo que no estaba para jugar”, explicó.

En su descargo Pella continuó: “Para colmo, en Córdoba me distendí el oblicuo derecho y tuve que jugar con esa incomodidad mi partido de primera ronda que duró 3hs. Sin poder entrenar durante 4 días, jugué en Buenos Aires y en Río, pero mi cuerpo dijo basta”.

El tenista campeón de la Copa Davis en 2016 señaló que “después de 2 infiltraciones en el pie en 10 días por un neuroma de Morton, decidí escuchar a mi cuerpo y no competir hasta que esté al 100%. Espero que esto sea pronto y volver rápido a las canchas. Gracias por el apoyo de siempre!”.

Si bien el capitán argentino Gastón Gaudio aún no comunicó el equipo para enfrentar a Colombia, la deserción de Pella le complica el panorama.

Los candidatos para reemplazar al bahiense son el correntino Leonardo Mayer (109) y el azuleño Federico Delbonis (86), campeones de la Ensaladera de Plata en 2016, pero que no están en su mejor momento tenístico.