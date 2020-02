Boca no le perdonó al colero Godoy Cruz

Boca hizo anoche su parte del trabajo al superar a Godoy Cruz por 3 a 0 como local, resultado que le permitió alcanzar momentáneamente a River en la cima de la Superliga, a dos fechas del final del campeonato.

En un repleto estadio La Bombonera, por la fecha 21, el capitán Carlos Tevez abrió el camino rápidamente a los 19 minutos del primer tiempo, con un fuerte remate de media distancia que se clavó junto al palo derecho del arquero Rodrigo Rey, que tuvo algo de complicidad.

Después que Godoy Cruz paralizó los corazones de los hinchas xeneizes en un par de ocasiones, la expulsión del defensor Marcelo Herrera a los 25 minutos del complemento simplificó todo.

Así, la tranquilidad para los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegó por un doblete de Eduardo Salvio, a los 38 y 41 minutos del complemento.

Con este triunfo, Boca alcanzaba a River en la cima de la tabla de posiciones con 42 puntos, justo antes que el millonario le ganara de visitante a Estudiantes de La Plata.

Boca salió con mucha intensidad y bien adelantado en el campo de juego y antes de los cincos minutos ya generó la primera de peligro con una apilada individual a pura velocidad de Villa por la izquierda, que terminó con un remate desde dentro del área pero al medio que el arquero Rodrigo Rey contuvo con seguridad.

Sobre el cuarto de hora, el xeneize volvió a llegar, generando otra vez por la izquierda de su ataque, en una jugada que se gestó desde el arquero Andrada para Villa, que controló acrobáticamente y asistió a Tevez, que no pudo ante el achique de Rey.

Imparable era el extremo colombiano para los defensores del ‘Tomba‘, principalmente Gabriel Carrasco, que enseguida desbordó de nuevo y por muy poco no encontró a Tevez con el centro.

Y toda esa ebullición de los hinchas desde la tribuna y el nerviosismo que podía empezar a generarse se disipó gracias a Carlitos Tevez.

El Apache se desmarcó ante el quedo de la defensa para recibir un rápido tiro libre de Pol Fernández, girar y, con libertad, ajustar la mira para sacar un remate fuerte y cruzado que, con complicidad de Rey, se clavó junto al palo derecho.

Si bien el 1 a 0 calmó los ataques de Boca, Godoy Cruz no pudo hacer mucho pese a la reestructuración que propuso su entrenador Mario Sciaqua, para pasar de un 4-5-1 a un 4-4-2.

Sobre el cierre de la primera mitad, el xeneize pudo haber ampliado la ventaja en un rápido contraataque que encabezó Soldano, abrió para Tevez que metió el buscapié y Salvio se la llevó por delante sin poder definir en el cara a cara con el arquero de Godoy Cruz.

El complemento mostró la reacción de la visita.

A los cinco minutos, Godoy Cruz paralizó los corazones de los hinchas del xeneize cuando, asistido por “Morro” García, Merentiel quedó cara a cara con Andrada, lo gambeteó, pero al momento de definir no confió en su zurda y permitió la recuperación de Izquierdoz, que rechazó en la línea.

Parecía que a Boca se le iba a complicar el panorama, después de haber desperdiciado muchas chances en la etapa inicial, porque Godoy Cruz achicaba espacios y controlaba el partido, había pasado de dominado a dominador.

Pero la expulsión de Herrera, por una brutal infracción sobre Tevez, le simplificó la resolución a los dirigidos por Miguel Anguel Russo.

Y a los 38 minutos, Fabra empezó con un sombrero por la izquierda, Tevez cambió de lado para Salvio, quien enganchó hacia adentro y sacó un bombazo de zurda al primer palo que sentenció la historia.

Tres minutos después, con La Bombonera a punto de ebullición, Salvio selló su doblete ayudado por un desvío, tras un rebote de un remate de Ramón Abila dentro del área.



El resultado



BOCA 3 GODOY CRUZ 0

E. Andrada R. Rey

J. Buffarini G. Carrasco

C. Izquierdoz M. Herrera

J. Alonso G. Ferrari

F. Fabra C. Almeida

E. Salvio M. Merentiel

G. Fernández W. Cartagena

J. Campuzano A. Manzur

S. Villa J. Andrada

C. Tevez G. Alanís

F. Soldano S. García

DT: M. Á. Russo DT: M. Sciacqua

Goles, PT: 19’ C. Tevez (B). ST: 38’ y 41’ E. Salvio (B)

Cambios, ST: inicio, J. Brunetta por Andrada (GC), 18’ N. Capaldo por Fernández (B),22’ V. Burgoa por Almeida (GC), 26’ T. Cardona por Merentiel (GC), 36’ R. Ábila por Soldano (B) y 40’ M. Zárate por Tevez (B). Incidencias, ST: 26’ expulsado Herrera (GC).

Jornada: 21ª fecha

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Lamolina