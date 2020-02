Eva de Dominici debutó en Hollywood con una serie policial

Después de dar a luz a Cairo, su primer hijo, Eva de Dominici volvió a la actuación. Y lo hizo, ni más ni menos, que con una participación en la serie policial Hawaii Five-0 , dónde interpretó a María y sorprendió a todos con un parlamento en inglés.

“Live and learn... Right, darling? @hawaiifive0cbs” (Vive y aprende... ¿Cierto, cariño?), escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se ve parte de su participación en la ficción, en la que aparece vestida con una ajustada ropa de color negra y recuperando un botín.

Desde que comenzó su relación con el músico Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz, Eva se instaló en la ciudad de Los Ángeles. El noviazgo fue abrupto y, a los pocos meses de blanqueado, se supo que la actriz estaba embarazada. Y la realidad es que hasta la llegada de su bebé, en octubre del año pasado, hizo un impasse en su carrera y se mostró muy poco en las redes sociales.

Sin embargo, ahora, Eva parece haber vuelto dispuesta a conquistar Hollywood. En enero, de hecho, ya había adelantado una foto de su nuevo desafío tomada en Honolulu junto a los dos agentes que aparecen en el video y un comentario que decía: “Say hello to María (Dile hola a María). Rodando @hawaifive0cbs‘.

De hecho, pensando en su carrera internacional, en uno de los últimos posteos Eva decidió hacer un tratamiento para cambiar su dentadura y dejar atrás la diastema (dientes separados), que aunque era parte de su personalidad le había varias cargadas en su adolescencia. Y la realidad es que su particular estilo no pasó inadvertido para los productores de cine norteamericanos.

Las primeras fotos de Eva con su actual pareja salieron a la luz en octubre de 2018, cuando ella lo fue a visitar a Las Vegas. Por entonces, hacía apenas un par de meses que la actriz había blanqueado su ruptura con Joaquín Furriel. Sin embargo, lo que muchos creyeron que podría ser sólo una aventura, terminó consolidándose. Y la actriz terminó radicándose definitivamente en los Estados Unidos.

Así las cosas, de Dominici se tomó su tiempo para disfrutar de la llegada de su hijo, pero también aprovechó para ir generando los contactos necesarios como para poder seguir trabajando lejos de la Argentina. Y parece que, a cuatro meses de haberse convertido en mamá, ya estaría nuevamente en carrera.

De hecho, en uno de sus último posteos, la actriz se mostró hablando en idioma italiano, según dijo, “volviendo a las raíces de Sicilia y Piemonte”. Quizá, como una manera de demostrar que la barrera idiomática no existe para ella y que está dispuesta a prepararse para cualquier tipo de papel que le toque interpretar.

Su carrera

Eva comenzó su carrera siendo apenas una niña. “Yo tenía 10 años cuando vi un casting en la tele para un proyecto de Cris Morena que no se sabía bien qué era. Como yo era fanática de ella, me presenté, obviamente. Quedé entre 24 chicos para un taller que se hacía todos los días durante seis meses donde nos daban clases de actuación, canto y baile”, había contado en su momento la actriz, que debutó en 2006 en Chiquititas sin fin.