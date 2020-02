Cortaron la ruta para repudiar al Enresp y a Aguas del Norte

No están de acuerdo con los descuentos y aguardan la optimización de la potabilizadora.Los cortes alternados fueron por espacio de 10 minutos. Apoyaron vecinos de Río Piedras.

Un grupo de vecinos de San José de Metán volvió a cortar ayer la ruta nacional 9/34 en el acceso norte a esa ciudad. Esta vez, para repudiar una resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) y a Aguas del Norte para exigir que presten un servicio adecuado, con agua potable y sin turbiedad, los 365 días del año.

Alrededor de 30 personas, apoyadas por residentes de Río Piedras, que sufren una problema similar al de los metanenses, hicieron cortes totales en la arteria nacional, con una duración de 10 minutos cada uno.

Las interrupciones del tránsito generaron grandes colas de vehículos, principalmente de los que circulaban de norte a sur, porque regresaban de Cayafate o de los carnavales de Jujuy, luego del fin de semana largo por los feriados.

Con carteles y pasacalles, los vecinos se manifestaron bajo la consigna "No pago más el agua".

Distribuyeron folletos a las personas que circulaban por la ruta, al mismo tiempo que pedían disculpas por las molestias ocasionadas, aunque hubo algunos fuertes entredichos con algunos conductores.

"Si sos metanense y estás harto del manoseo, el choreo y la estafa de Aguas del Norte, debés ir a la empresa a hacer el reclamo por agua turbia, baja presión o cortes. Con la copia del reclamo y una nota exigiendo que se nos deje de cobrar el agua porque es un servicio deficiente, se debe ir al Ente Regulador y hacer una denuncia. Luego dirigirse a Edesa y pedirle a la cajera que sólo les cobre la luz", especificaron los manifestantes en los folletos que entregaban.

"Para que el servicio pueda ser cobrado debe ser de calidad y tener continuidad, si falta a alguna de las normas de potabilidad, de ser cristalina, sin olor ni color, no está siendo bien brindado. Por lo tanto, servicio no brindado debe ser servicio no cobrado", destacaron.

"El Ente no nos escuchó"

"Esta manifestación es un rechazo a la resolución que emitió el Ente Regulador, porque entendemos que no nos escuchó a los vecinos, porque exigimos un 100% de descuento hasta tanto se hagan las inversiones para brindar un buen servicio de agua. También estamos aguardando que se cumplan los plazos y se llame a licitación para hacer la obra de optimización en la planta potabilizadora, como lo anunció el gobernador, Gustavo Sáenz, porque tiene que haber un llamado a licitación para concretarla. También se deben poner en funcionamiento los tres pozos de agua que se construyeron", dijo Iris López, una de las manifestantes.

Por su parte, Ignacio Córdoba, un vecino de Río Piedras, dijo: "Venimos a sumarnos a esta protesta porque en nuestra localidad sufrimos, desde hace mucho tiempo, la misma problemática que los vecinos de Metán y exigimos las inversiones porque hay obras que no se hicieron. Como si esto fuera poco, el intendente Gustavo Dantur nos denunció -por supuestas amenazas- a algunos vecinos que hicimos una protesta, lo que nunca ocurrió. Pero la Justicia nos notificó sobre prohibiciones de acercamiento hacia el intendente y su familia, lo que es una injusticia, porque solamente reclamamos por un buen servicio de agua".

Resolución polémica

El Ente Regulador ordenó, mediante resolución 430/20, que Aguas del Norte debe refacturar el servicio de agua a los usuarios de Metán.

De acuerdo a las afectaciones verificadas, dispuso un esquema de refacturación. Para los usuarios del sistema de la planta potabilizadora del río Conchas, una reducción de 42,03% por enero 2020; 8,23% por diciembre 2019 y 2,91% por noviembre 2019.

Mientras que para los usurarios de los drenes del arroyo Los Laureles dispuso una reducción de 5,04% por enero 2020 y para los del sistema denominado Pozo 1 por diciembre 2019 y enero 2020, considerando el promedio de consumo de dos últimos años.