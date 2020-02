Tras el fin de semana largo, el dólar arrancó la semana en alza y el "solidario" trepó a $83,30

El dólar "solidario" que incluye el recargo del 30% avanzó hoy 17 centavos respecto del viernes pasado y se cotizó a $83,30, luego de dos días de inactividad en los mercados financieros por los feriados de carnaval.

Según la cotización que diariamente publica el Banco Central, la divisa norteamericana operó a $59,20 para la compra y $64,09 para la venta.



En el mercado mayorista, el billete cerró a $ 62,089, 25 centavos por encima de los valores registrados en el final del viernes pasado.

En tanto, el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 163 millones, con US$ 44 millones registrados en el sector de futuros MAE.

De acuerdo con las versiones del mercado, el Central realizó ventas por poco más de US$ 15, en respuesta a puntuales demandas de divisas.

"La semana corta por los feriados del lunes y martes, comenzó con un bajo nivel de actividad en el segmento mayorista del dólar", indicó el operador cambiario Gustavo Quintana.

En el mercado paralelo, la divisa cedió 10 centavos a $ 78,70 y el Contado con Liquidación (CCL) y el dólar Bolsa también operaron a la baja.

El CCL -utilizado en la compra y venta de acciones o bonos en la Bolsa- retrocedió 35 centavos a $80,22.