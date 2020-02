La Fiscalía investiga la causa de muerte de trece niños en enero

El fiscal Cabot inició actuaciones por un número de muertos superior al conocido. Hasta ahora, y en contexto de emergencia, se supo del deceso de 8 niños, no de 13 o más.

Una inquietante noticia surgió del Ministerio Público ayer. Comunicaba que el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, lleva adelante la investigación sobre las causas de muerte de al menos trece menores entre el 1 y el 27 de enero pasado, en Santa Victoria Este.

Para la prensa y la opinión pública, hasta ahora, el número de fallecimientos dados a conocer en contexto de emergencia sociosanitaria durante enero de este año fue de seis niños de Santa Victoria Este, mientras que el número que maneja la fiscalía sobrepasa por el doble esa cifra. En lo que va de este mes se supo de otros dos fallecimientos en los que la desnutrición y la pobreza fueron otra vez protagonistas. Aun al considerar estos dos casos no se llega al número que maneja el fiscal Cabot y que los hizo público en la página oficial del Ministerio Público Fiscal.

El comunicado reza que el CIF analiza las historias clínicas para determinar si la causa de muerte de cada uno de los menores se relacionó con situaciones de desnutrición y/o deshidratación. Es decir, que si existe alguna duda con la causa de deceso, no hay dudas con el número de niños (más de 13), cuyas historias clínicas obran en poder del fiscal de Tartagal.

Además, Cabot pidió documentación relativa a los fallecimientos ocurridos en febrero.

Hasta el cierre de esta edición se esperó en vano una aclaración de la ministra de Salud de la Provincia, Josefina Medrano, con respecto a los números que no coinciden, ya que son ocho muertes reconocidas oficialmente en contexto de emergencia en lo que va del año contra 13 que investiga la Fiscalía solo en enero. Medrano se encontraba ayer en Córdoba.

Iniciativa del procurador

Mientras, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, lleva adelante las actuaciones caratuladas como “averiguación de causa de muerte”, iniciadas en enero pasado, después de que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, remitiera constancias el 24 de enero pasado sobre distintas publicaciones periodísticas que refirieron el fallecimiento de menores de edad en el norte provincial. Dichas publicaciones llegaron a la Fiscalía el 27 de enero pasado, día en el que Cabot decretó el inicio de las actuaciones y se trasladó con su equipo a Santa Victoria Este, donde circunstancialmente se encontraba la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Gobierno de Salta, Susana Velazco, quien informó que a esa fecha los menores fallecidos eran trece. Doce casos corresponden al Distrito Tartagal y un caso al Distrito Orán.

En caso de confirmarse que el último fallecimiento tuvo relación con un cuadro de desnutrición, se dará intervención a la Fiscalía de Orán.

Entre otras medidas ordenadas, la Fiscalía libró oficio al Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Salud Materno Infantil, a la que solicitó información en relación con niños y niñas fallecidos entre el 1 de enero pasado y el 27 de enero en los departamentos San Martín y Santa Victoria. Especialmente, se especificó que la información debía contener datos sobre las muertes que se relacionen con cuadros de desnutrición, deshidratación o cuadros similares.

Cabot pidió que se remita la siguiente documentación: reporte de muerte de menores de cinco años; historia clínica; carné de vacunas; carné del niño (con curva de peso) y formulario del agente sanitario.

La documentación solicitada a la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil del Gobierno de Salta fue remitida la semana pasada al plantel médico del CIF de Orán, a cuyas integrantes se les solicitó que informen si la causa de muerte de cada uno de los menores se relacionó con cuadros de desnutrición y/o deshidratación. La precisión de dicha información será fundamental para establecer la causa y número de menores fallecidos, ya que algunos de los casos están registrados como “RN” (recién nacidos), es decir que murieron el mismo día del parto.

Ayer, Cabot libró oficios al Programa de Estadísticas del Ministerio de Salud, a cuya responsable solicitó los informes estadísticos de cada menor; al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Salta, a cuya titular le solicita copia certificada del acta de defunción de cada menor; y a la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, para que brinde la documentación relativa a los menores fallecidos en el mes de febrero.