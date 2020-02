Gallardo: “Acá no hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar”

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró hoy en conferencia de prensa que tiene un plantel con una competencia sana, ya que “no hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar, por eso es más fácil elegir”.

En este sentido agregó: “El que no juega siempre quiere jugar y está bien, pero la competencia es muy sana. No hay enojos porque sería una falta de respeto al que juega y los valores humanos del plantel me hacen mucho más fácil decidir quien juega”.

En cuanto al equipo para el sábado para enfrentar a Defensa y Justicia por la fecha 22 de la Superliga, Gallardo dijo: “Todavía no lo tengo definido, tenemos que ver las evoluciones de Martínez Quarta y Paulo Díaz que están con algunos problemas físicos, y probablemente Scocco juegue por Borré”.

Mientras que sobre las polémicas sobre si Defensa y Justicia debe poner suplentes, resaltó: “Nosotros tenemos que alejarnos de los temas y discursos que se tocan o se forman opiniones para condicionar. Hay que alejarse de lo que viene de afuera, intento que no me invada esa situación”.

En cuanto al probable planteo del conjunto de Florencio Varela, aseveró: “Defensa viene proponiendo un juego similar con todos los rivales, no sabemos qué hará contra River, nosotros debemos estar preparados para las diferentes posibilidades sabiendo que a veces los rivales pueden cambiar la manera de jugar”.

También Gallardo reconoció que está a favor del reconocimiento para Hernán Crespo y dio sus razones: “Es lindo que haya un reconocimiento porque hizo dos de los goles más importantes de la historia del club que le dio una Libertadores y eso es para que la gente lo valore siempre”.

Gallardo también se refirió al nivel de su equipo. “Nosotros estamos bastante bien en lo futbolístico. Más allá de que sumamos el 100 por ciento de los puntos, a veces con momentos mejores que otros, algo que tiene que ver con lo mental, lo importante es que los futbolistas están resolviendo bien las cosas que se presentan”, expresó.