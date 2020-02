Wichis de Embarcación claman por ayuda en Villa Chartas

La desidia y el olvido que viven las comunidades aborígenes del norte provincial, ha obligado a que un grupo de wichis de la Misión Salim y Comunidad Salim 2 dejen todo y viajen hasta la capital salteña en busca de respuestas a sus pedidos de ayuda.

Son 44 personas en total, entre grandes y pequeños, que llegaron a Salta el martes y se encuentran instalados en el Centro Vecinal de Villa Chartas esperando hablar con funcionarios del gobierno.

Mientras tanto aprovechan para poder ser atendidos en los centros de salud de la zona, ya que la falta de médicos o agentes sanitarios en la zona donde habitan los tiene a maltraer.

Simplicio, miembro de la comunidad Salim 2 ubicada a 27 km de Embarcación, señaló: "Vinimos a hablar de temas importantes como salud, educación y agricultura. Nos vino a visitar alguien del gobierno pero nos dijeron que no había fondos para contratar nuevos médicos". Y añadió: "La gente de Asuntos Indígenas también nos vinieron a ver y nos dijeron que nos van a acompañar. Pero me hubiese gustado que actuaran antes, para que nosotros no tengamos que venir hasta acá".

Por otro lado, Elba Argamasa de la Misión Salim manifestó: "Nosotros sentimos que estamos abandonados totalmente. Cuando acudimos al intendente nos dice que no nos puede ayudar porque tiene que manejar la deuda que dejó el intendente saliente. No tenemos médicos ni agentes sanitarios y estos días que estuvimos inundados no recibimos ayuda. Dejé en mi casa a mis hijos con fiebre, vómito y dolor de cabeza. Estamos reclamando que alguien nos escuche y haga algo por nosotros".

El grupo de wichis dejó en claro que se quedarán en el centro vecinal de Villa Chartas hasta que alguien les de una respuesta concreta. Mientras tanto apelan a la solidaridad de los salteños, para ver si les pueden donar mercadería, ropa para grandes y chicos, pañales o cualquier tipo de donaciones que puedan. Incluso coches de bebé o bicicletas en desuso, ya que serían muy útiles para ellos por las distancias que recorren.