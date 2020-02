Creer o reventar: Centurión lanzó un mensaje de madurez

Ver para creer. El delantero de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión aseguró ayer que tardó en “madurar” pero que ahora disfruta de su presente en el equipo de Gabriel Heinze.

“Siempre fui uno de los primeros en llegar a los entrenamientos en todos los clubes en los que estuve, claro que mi comportamiento afuera de la cancha no era el mejor. Tuve una vida difícil, tardé en madurar y en crecer pero ahora disfruto acá. La fama y el dinero son complicadas, yo perdí a mi padre de chico y tal vez, más allá de la gran crianza de mi madre y mi abuela, hubo cosas que me faltaron”, reconoció a TyC Sports.

“En Vélez me ayudaron muchísimo y quiero agradecerles aportando mi granito de arena”, apuntó el ex Boca y Racing. Además, comentó que aconseja a los jóvenes del plantel para que no repitan sus errores afuera de la cancha.